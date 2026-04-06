"Nous n'arrivions pas à enchaîner cinq passes" : Colin Coosemans dépité par le début de match d'Anderlecht

Anderlecht a entamé les Champions' Playoffs par une défaite 4-2 à Bruges. Les Mauves ont surtout été pénalisés par leur première période.

A 3-0 au repos, tout semblait dit. Parvenir à remonter jusqu'à 3-2 et brièvement relancer le suspense en fin de match mérite d'être souligné, mais le mal était fait. Difficile de revendiquer quoi que ce soit après une telle mise en route en Venise du Nord.

"Cette première mi-temps a été très mauvaise", a reconnu le gardien Colin Coosemans au micro de DAZN après la rencontre. "Nous n'étions pas tranchants dans les duels et nous n'arrivions pas à enchaîner cinq passes d'affilée".

Indigne d'une entrée en matière dans les Playoffs

"Le Club évoluait au rythme des Champions' Playoffs. Nous pas du tout, et ça se paie cash à ce stade de la compétition", poursuit le capitaine d'Anderlecht.

"On pouvait presque s'estimer heureux que ce soit 3-0 à la mi-temps", admet Coosemans. "En seconde période, c'était nettement mieux, mais ce 4-2 tombe encore en contre".

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Anderlecht restera donc dernier de ces Champions' Play-offs. Le week-end prochain, la rencontre face à La Gantoise est au programme, avec beaucoup de pression au rendez-vous. Surtout si les Buffalos s'imposent tantôt contre Malines.