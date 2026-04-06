Ivan Leko se livre sur son président à Bruges, Bart Verhaeghe : "Il veut toujours innover"

Ivan Leko se livre sur son président à Bruges, Bart Verhaeghe : "Il veut toujours innover"

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Il y a six mois, Ivan Leko était encore l'entraîneur de La Gantoise. Il a finalement été recruté par le Club de Bruges, à la demande claire de son président Bart Verhaeghe. Comme le Croate, ce dernier est particulièrement animé par la gagne.

"J’ai confiance en moi. Je sais que je suis bon dans ce que je fais, mais aussi que je veux encore progresser. J’aimerais être meilleur chaque jour et je me pousse de cent façons différentes. Je ne suis jamais satisfait", a déclaré Ivan Leko selon Het Laatste Nieuws.

Ivan Leko et Bart Verhaeghe se ressemblent-ils ?

"Je regarde beaucoup de football, je lis des livres, je parle avec des gens. On peut être un bon entraîneur aujourd’hui, mais ce n’est en rien une garantie pour demain." Une exigence qui le rapproche fortement de Bart Verhaeghe sur le plan humain.

Le président du Club de Bruges est allé chercher Ivan Leko il y a quelques mois à La Gantoise. Lui aussi est exigeant, voire émotionnel. Il lui arrive d’entrer dans le vestiaire ou de rassembler le groupe. Toujours avec de bonnes intentions.

Ivan Leko considère Verhaeghe comme un top : une culture de la gagne

Bart Verhaeghe a d’ailleurs été clair : le Club de Bruges doit remporter le titre cette saison. Ivan Leko apprécie l'exigence de son président : "J’aime Bart. Il veut toujours innover. Il veut être à l’avant-garde. Il ne copie pas simplement ce que font les autres."

Lire aussi… "Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre" : Ivan Leko lucide avant le topper
"Et il ne sera jamais totalement satisfait de la situation. Je pense que c’est une bonne chose. Cela permet de créer une culture de la gagne. Ce n’est peut-être pas facile pour tout le monde à gérer, mais cette mentalité a permis au Club de Bruges de faire d’énormes progrès au cours des quinze dernières saisons."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
La Gantoise
Ivan Leko

Plus de news

"Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre" : Ivan Leko lucide avant le topper

"Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre" : Ivan Leko lucide avant le topper

09:00
LIVE : Suivez le topper entre Bruges et Anderlecht dès 13h30 Live

LIVE : Suivez le topper entre Bruges et Anderlecht dès 13h30

11:30
Le point sur le classement à deux journées de la fin de la phase classique en D1B

Le point sur le classement à deux journées de la fin de la phase classique en D1B

12:40
Assez dangereux en Playoffs : la faiblesse du noyau brugeois dont Anderlecht et d'autres pourraient profiter

Assez dangereux en Playoffs : la faiblesse du noyau brugeois dont Anderlecht et d'autres pourraient profiter

11:40
Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?

Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?

10:43
Super‑sub du Standard à OHL, Dennis Ayensa évoque l'Iran et le Mondial : "Croiser Nathan Ngoy serait spécial" Interview

Super‑sub du Standard à OHL, Dennis Ayensa évoque l'Iran et le Mondial : "Croiser Nathan Ngoy serait spécial"

12:00
"Stassin, à lui seul, c'est le prix de notre club..."

"Stassin, à lui seul, c'est le prix de notre club..."

11:20
"Il n'y a pas d'enthousiasme démesuré" : Sébastien Pocognoli prudent malgré la belle série

"Il n'y a pas d'enthousiasme démesuré" : Sébastien Pocognoli prudent malgré la belle série

11:00
"Cette défaite n'est pas méritée" : Patrick Pflücke regrette le manque d'efficacité de Charleroi

"Cette défaite n'est pas méritée" : Patrick Pflücke regrette le manque d'efficacité de Charleroi

10:30
2
Un grand retour au Club de Bruges avant d'affronter Anderlecht

Un grand retour au Club de Bruges avant d'affronter Anderlecht

07:20
🎥 Action complètement dingue en Turquie : un gardien plante un but à 80 mètres du but

🎥 Action complètement dingue en Turquie : un gardien plante un but à 80 mètres du but

10:00
"Il faut juste rester humbles et continuer à travailler" : Sébastien Pocognoli aux anges avec l'AS Monaco

"Il faut juste rester humbles et continuer à travailler" : Sébastien Pocognoli aux anges avec l'AS Monaco

09:30
Anouar Ait El Hadj plus supporter d'Anderlecht que jamais ? "Bien sûr que je vais regarder le topper" Réaction

Anouar Ait El Hadj plus supporter d'Anderlecht que jamais ? "Bien sûr que je vais regarder le topper"

08:00
Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

15:30
L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli s'offre l'OM et prolonge sa superbe série en Ligue 1

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli s'offre l'OM et prolonge sa superbe série en Ligue 1

08:30
Le SK Beveren a déjà tout en poche, mais envoie un message clair aux clubs de Challenger Pro League

Le SK Beveren a déjà tout en poche, mais envoie un message clair aux clubs de Challenger Pro League

07:40
"Incompréhensible" : Kevin Van Den Kerkhof se sent lésé après la défaite des Zèbres

"Incompréhensible" : Kevin Van Den Kerkhof se sent lésé après la défaite des Zèbres

07:00
C'est fait : le PSV est champion des Pays-Bas et bat un record

C'est fait : le PSV est champion des Pays-Bas et bat un record

06:30
"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

23:00
Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

Une saison ratée si Bruges n'est pas champion ? "Il faut l'admettre si une autre équipe a été exceptionnelle"

17:30
7
"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

"M. Verboomen est venu s'excuser" : Hans Cornelis très frustré après la défaite de Charleroi

22:30
2
"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

"Son rôle est très important" : Sébastien Pocognoli se confie sur sa relation avec son président

22:00
Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

Les sommes immenses touchées par Ronaldo, Messi, Mbappé et Vinicius pour la fameuse publicité LEGO

21:40
Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

Du Beerschot à finaliste de la Ligue des champions : Victor Wanyama met un terme à sa carrière

21:20
Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

Stijn Stijnen, agacé, quitte le terrain avant le coup de sifflet final

21:00
Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

Les occasions sont là, les buts toujours pas : la passe de dix pour Charleroi, déjà distancé au classement

20:30
3
Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté Live

Ferri fait le break ! Suivez Westerlo - Charleroi en Direct Commenté

19:05
La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

La presse française salue la prestation de Nathan Ngoy : "Il a tenu son rang sur ce derby du Nord"

20:00
🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

🎥 Luis Vazquez montre l'exemple à Anderlecht, et frappe encore avec Getafe

19:30
Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

Un dimanche qui réussit aux équipes liégeoises en D1B : le RFC Liège et Seraing prennent 3 points importants

19:00
Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

Nouveau couac pour Karel Geraerts et Théo Leoni, qui doivent espérer un miracle pour monter en Ligue 1

18:30
Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

Deux joueurs de Pro League en concurrence pour rejoindre la Premier League et Newcastle

16:30
🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

🎥 Quelle image : quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku inspirent... Jannik Sinner et Zizou Bergs

18:00
🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

🎥 Un ancien arbitre ne mâche pas ses mots : "C'est toujours l'Union qui s'en tire à bon compte"

17:00
6
Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

16:00
Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 18:30 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved