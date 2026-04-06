Ivan Leko se livre sur son président à Bruges, Bart Verhaeghe : "Il veut toujours innover"

Il y a six mois, Ivan Leko était encore l'entraîneur de La Gantoise. Il a finalement été recruté par le Club de Bruges, à la demande claire de son président Bart Verhaeghe. Comme le Croate, ce dernier est particulièrement animé par la gagne.

"J’ai confiance en moi. Je sais que je suis bon dans ce que je fais, mais aussi que je veux encore progresser. J’aimerais être meilleur chaque jour et je me pousse de cent façons différentes. Je ne suis jamais satisfait", a déclaré Ivan Leko selon Het Laatste Nieuws.

Ivan Leko et Bart Verhaeghe se ressemblent-ils ?

"Je regarde beaucoup de football, je lis des livres, je parle avec des gens. On peut être un bon entraîneur aujourd’hui, mais ce n’est en rien une garantie pour demain." Une exigence qui le rapproche fortement de Bart Verhaeghe sur le plan humain.

Le président du Club de Bruges est allé chercher Ivan Leko il y a quelques mois à La Gantoise. Lui aussi est exigeant, voire émotionnel. Il lui arrive d’entrer dans le vestiaire ou de rassembler le groupe. Toujours avec de bonnes intentions.

Ivan Leko considère Verhaeghe comme un top : une culture de la gagne

Bart Verhaeghe a d’ailleurs été clair : le Club de Bruges doit remporter le titre cette saison. Ivan Leko apprécie l'exigence de son président : "J’aime Bart. Il veut toujours innover. Il veut être à l’avant-garde. Il ne copie pas simplement ce que font les autres."

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"Et il ne sera jamais totalement satisfait de la situation. Je pense que c’est une bonne chose. Cela permet de créer une culture de la gagne. Ce n’est peut-être pas facile pour tout le monde à gérer, mais cette mentalité a permis au Club de Bruges de faire d’énormes progrès au cours des quinze dernières saisons."