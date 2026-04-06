"Il n'y a pas d'enthousiasme démesuré" : Sébastien Pocognoli prudent malgré la belle série

"Il n'y a pas d'enthousiasme démesuré" : Sébastien Pocognoli prudent malgré la belle série
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L'AS Monaco s'est imposée sur le score de 2-1 face à l'OM dimanche soir. Les hommes de Sébastien Pocognoli semblent intouchables en ce moment, mais l'entraîneur belge, lui, ne veut pas se voir trop beau.

Les Monégasques donnent l'impression d'être inarrêtables. Les Rouge et Blanc sont sur une série de sept succès de suite en Ligue 1. 

Sébastien Pocognoli est prudent

En conférence de presse, Sébastien Pocognoli a été interrogé sur la bonne dynamique de l'AS Monaco, qui semble intouchable. L'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise, lui, n'a pas la sensation que son équipe est inarrêtable et avance match par match. "Non, très honnêtement ! Je pense qu’il faut performer à plus de 100% pour aller chercher ces victoires, donc on doit aller les chercher nous-mêmes", a-t-il souligné.

"Si on continue à se focaliser sur le prochain match et à faire le maximum, on va forcément remonter au classement." Ce vendredi, l'AS Monaco affrontera le Paris FC à l'extérieur. Une victoire leur permettrait de remporter un huitième match de suite en Ligue 1.

Sébastien Pocognoli reste prudent : "Ce que j’aime pour le moment, c’est que les joueurs performent bien, gagnent les matchs, mais il n’y a pas d’enthousiasme démesuré ! Il y a des sourires, mais on a encore un passé pas si lointain qu’on n’a pas envie de revivre et ça nous permet de relativiser ce qu’on vit pour le moment. Donc j’espère qu’on s’appuiera sur ça jusqu’à la fin." 

Lire aussi… "Il faut juste rester humbles et continuer à travailler" : Sébastien Pocognoli aux anges avec l'AS Monaco
Il est vrai que l'AS Monaco revient de loin. À la mi-janvier, le club réalisait la pire série de défaites de l'histoire du club en Ligue 1, avec sept revers en huit matchs de championnat. Une nouvelle dynamique est désormais plus que jamais lancée, mais Sébastien Pocognoli est clair : il ne faut pas se voir trop beau côté monégasque.

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