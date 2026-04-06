Fedde Leysen international congolais ? Le bobard qui a bien fait rire l'Union et Noah Sadiki

Fedde Leysen a été au centre d'une attention inattendue la semaine dernière. Son nom a été cité avec insistance jusqu'au Congo.

Depuis cet hiver, Fedde Leysen doit se contenter d'une place sur le banc, dans l'ombre de Ross Sykes. Pour sa troisième saison à l'Union, le départ de Koki Machida semblait lui ouvrir une place sur le côté gauche du trio défensif.

Mais les quelques penaltys et erreurs fatales en Ligue des Champions ont permis à Sykes d'avoir sa chance et de ne plus jamais lâcher sa place grâce à son jeu de tête. Lors de la dernière journée de phase classique, Leysen a profité de la mise au repos de Kevin Mac Allister (menacé de suspension en cas de carte jaune) pour retrouver du temps de jeu.

Pendant la trêve, il a été au centre d'un poisson d'avril avant l'heure dont personne n'avait imaginé la portée. Lorsque le compte 'Union Apaches' écrit sur X que "N'entrant pas dans les plans de Rudi Garcia, le roc de l'Union a décidé de représenter la République Démocratique du Congo en espérant disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Léopards", la blague était normalement vouée à en rester là.

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N'entrant pas dans les plans de Rudi Garcia, le roc de l'Union SG a décidé de représenter la RD Congo en espérant disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Léopards 🐆🔥 pic.twitter.com/rr3t0rWWRb — Union Apaches 🇧🇪 (@RUSG_FR) March 30, 2026

Sauf que des médias congolais massivement suivis sont tombés sur 'l'information' et l'ont partagée malgré le scepticisme ambiant. L'absence totale de lien entre Leysen et la RDC ? Après tout, si Kevin De Bruyne pouvait (très sérieusement, cette fois) devenir international burundais grâce aux racines de sa mère Anna, il ne fallait pas s'arrêter au premier abord.





Au pays, la volonté de voir Leysen porter le maillot des Lépoards a pris une ampleur considérable. Le joueur (international belge jusqu'en U21) s'est retrouvé avec une quantité invraisemblable de messages privés sur sa potentielle naturalisation, avant même de comprendre le pourquoi du comment.

La réalité rattrapée par la fiction

L'épisode a bien fait marrer les joueurs de l'Union. Lorsque DAZN a publié un thread regroupant les joueurs nés en Belgique rêvant de disputer la Coupe du Monde sous une autre bannière, Kamiel Van de Perre a ironiquement tagué Fedde Leysen en s'étonnant de son absence de la liste.

ptdrr vas-y pardon Fedde, il se prend une session vanne maintenant pic.twitter.com/Onknx0O47c — Union Apaches 🇧🇪 (@RUSG_FR) April 2, 2026

Même Noah Sadiki a partagé son hilarité en répondant à Van de Perre. S'il n'a pas son pareil pour convaincre les binationaux belgo-congolais, l'ancien Unioniste n'a vraisemblablement pas tenté sa chance avec Leysen. Le natif de Geel devra mettre les bouchées doubles pour convaincre Rudi Garcia de se pencher sur son profil (toujours apprécié) de défenseur central gaucher d'ici la fin de saison.