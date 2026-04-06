Ivan Leko très mécontent après la trêve : "Comme si nos internationaux avaient eu 2 semaines de vacances"

Malgré la victoire, Ivan Leko ne pouvait pas chasser un peu de frustration au terme du topper. Il évoquait notamment la forme physique des joueurs revenus de sélection.

Comment expliquer la seconde période nettement moins bonne du Club de Bruges ? Bien sûr, en partie, par un bien meilleur Anderlecht en face. Les Mauves ont relevé la tête et appliqué un pressing qui a gêné les Blauw & Zwart. Mais Ivan Leko soulignait un autre point important : certains de ses joueurs n'étaient pas au top sur le plan physique.

Des internationaux perclus de crampes : Ivan Leko est mécontent

"Le sentiment qui reste est toujours celui de la fin de match, et quand tu finis ton match comme... C'est difficile de te mentir à toi-même et de rester positif", lâche le Croate. "Après une telle première période, j'ai pourtant insisté en disant qu'un match durait 90 minutes, que je ne voulais pas voir mon équipe jouer safe, vers l'arrière".

C'est comme s'ils avaient été deux semaines en vacances au spa resort

Bruges a cependant laissé Anderlecht reprendre ses marques, voire par moments ses aises. "Je ne veux pas chercher d'excuses. Mais je mentionnerai tout de même une chose. Nous travaillons depuis un an pour que nos joueurs soient compétitifs et quand ils reviennent de sélection, c'est comme s'ils avaient été deux semaines en vacances", déclare ensuite Ivan Leko.

Un problème qui concernerait "tous les internationaux", et pas seulement les Belges, par exemple. "Des garçons qui sont des machines en temps normal se sont plaints de crampes. Ce n'est pas respectueux pour les clubs qui travaillent au quotidien avec eux de les voir revenir dans cet état", continue Leko.

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"Je ne sais pas s'ils ont été deux semaines en spa resort, mais à cause de ça, on le sait : le premier match après la trêve est toujours le plus difficile", conclut-il, avant de préciser : "Je n'ai rien à leur reprocher. Ils avaient des crampes mais ont tout donné, chapeau. Nous verrons comment gérer ça avec le staff médical".