Le présent est pénible mais le futur promet : les U17 d'Anderlecht remportent un tournoi prestigieux

Les supporters d'Anderlecht auront au moins eu une raison de faire la fête ce lundi : alors que l'équipe A prenait une leçon de football à Bruges, les U17 ont gagné la prestigieuse Olympia Cup.

Plusieurs clubs du top européen s'affrontaient ce week-end au sein du complexe d'entraînement De Toekomst de l'Ajax Amsterdam. Ce lundi se tenait la finale de cette Olympia Future Cup, un tournoi auquel le RSC Anderlecht participe presque à chaque édition.

Et ce sont les U17 mauves qui ont remporté le tournoi, s'imposant en finale contre rien moins que le grand Real Madrid sur le score de 0-2. Un Real qu'ils avaient déjà rencontré - et battu - en phase de groupes, lors de laquelle ils ont gagné tous leurs matchs.

Rami Lougmani, un nom à retenir

Le RSC Anderlecht succède donc au palmarès à l'Ajax Amsterdam, qui avait gagné la Future Cup à domicile lors des deux éditions précédentes. Et le joueur élu Meilleur joueur du tournoi est un talent de Neerpede dont on entendra encore parler dans le futur : Rami Lougmani, qui a récemment signé son premier contrat professionnel. Lougmani termine également meilleur buteur de la compétition avec 5 buts inscrits.

En finale, ce sont cependant Cheikh Dieng et Jayden Onia-Seke, deux autres grands talents (ce dernier a déjà eu l'occasion de s'entraîner avec l'équipe A) qui ont marqué les buts du titre pour le Sporting d'Anderlecht.

Anderlecht avait déjà remporté la Future Cup en 2011, 2013 et 2015. Dennis Praet avait été élu meilleur joueur du tournoi en 2011, Nabil Jaadi en 2013. En 2019, c'est Anouar Ait El Hadj qui avait été le meilleur joueur du tournoi, dont il avait fini meilleur buteur.



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