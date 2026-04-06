Voici combien Jari De Busser, cité comme éventuel remplaçant de Simon Mignolet, pourrait coûter à Bruges

Le Club de Bruges prépare l'après-Simon Mignolet et explore plusieurs pistes pour le poste de gardien. Koen Casteels ne sera en tout cas pas la solution, et le club se penche désormais aussi sur Jari De Busser.

Un chapitre se referme au Club de Bruges, où Simon Mignolet a annoncé son départ à l’issue de la saison. Après sept ans comme dernier rempart des Blauw en Zwart, l’ancien Diable Rouge laissera un vide dans les buts.

Koen Casteels dit non, Jari De Busser comme alternative ?

Nordin Jackers compte évidemment en profiter pour enfin devenir numéro un, mais il est certain que le Club de Bruges cherchera un nouveau concurrent. Des contacts ont notamment été pris avec Koen Casteels, mais celui-ci aurait déjà décliné.

Un nouveau nom a ensuite émergé : celui de Jari De Busser. L’ancien gardien de La Gantoise et du Lierse évolue actuellement à Go Ahead Eagles, en Eredivisie. La saison dernière, il a remporté la Coupe des Pays-Bas, où il s’était illustré lors de la séance de tirs au but.

Jari De Busser estimé à trois millions d’euros

Aux Pays-Bas, on évoque un montant d’environ trois millions d’euros pour s’attacher ses services. Une somme loin d’être insurmontable pour le Club de Bruges. Le club va-t-il passer à l’action ?

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Une telle opération permettrait également de devancer le RSC Anderlecht et d’autres clubs belges intéressés. De son côté, Jari De Busser ne serait pas opposé à un retour en Belgique, même si des clubs de premier plan aux Pays-Bas suivent également son dossier.