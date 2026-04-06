Jeep, maison et plus encore : Matthieu Epolo touche le gros lot grâce à la qualification du Congo

Ces derniers jours resteront à coup sûr gravés dans la mémoire de Matthieu Epolo. Grâce à la qualification pour la Coupe du Monde, mais aussi tout ce qui a suivi.

Si la décision de retenir les joueurs congolais pour les célébrations au pays n'amuse pas les clubs comptant un élément chez les Léopards, le staff et la fédération ont d'autres chats à fouetter : que sont ces quelques jours en comparaison avec les 52 ans d'attente auxquels la sélection a mis fin en se qualifiant pour la Coupe du Monde ?

Après les quatre jours d'attente au Mexique, où a eu lieu la victoire aux tirs au but contre la Jamaïque, et les 15 heures d'avion, le groupe enchaîne célébrations et visites protocolaires.

Matthieu Epolo gâté

Depuis, Kinshasa a des airs de fête à ciel ouvert. Le président Félix Tshisekedi en profite pour soigner sa cote de popularité avec des discours en grande pompe. Seule ombre au tableau pour lui, les demandes des supporters réclamant 'du travail pour tout le monde' au milieu des célébrations.

Le gouvernement s'est en tout cas montré généreux envers les joueurs. A en croire les annonces officielles, chaque nouveau héros national recevra une maison, une Jeep et une prime financière conséquente.



Alors qu'il n'a pas encore défendu les buts congolais dans un match à enjeu, Matthieu Epolo rentrera donc au Standard avec un grand sourire aux lèvres. Pas sûr que les primes de victoire soient aussi alléchantes en Europe Playoffs.