Un jeune du Standard veut marcher dans les pas de Mehdi Carcela : "Rendre au club tout ce qu'il m'a apporté"

Ilian Hadidi commence à pointer le bout de son nez au Standard. Le jeune milieu de terrain rêve d'un jour intégrer l'équipe première.

Ilian Hadidi a débuté la saison avec les U18. Mais depuis cet hiver, il a été intégré à l'effectif du SL 16 et compte ainsi six apparitions en D1 ACFF. Celui qui a commencé le football au Standard à l'âge de 7 ans gravit les échelons un par un et veut continuer à évoluer de la sorte.

"Je suis avant tout un joueur créatif et, par conséquent, la plupart de mes entraîneurs m'ont positionné en numéro 10. Cependant, je peux également jouer en numéro 6 ou en numéro 8, des postes que j'apprécie tout autant. Ces rôles exigent une grande précision dans la construction du jeu, un aspect du football qui me passionne", se présente-t-il sur le Standard Hall of Fame.

Hadidi rêve d'un jour évoluer avec l'équipe première du Standard

Le garçon suscite de l'intérêt mais est attaché au club : "Mon rêve est de jouer un jour avec l'équipe première et de montrer au public ce que j'ai appris à l'Académie. Je veux rendre au club tout ce qu'il m'a apporté. Le Standard est un club à part ; il faut y jouer pour le comprendre".

Son Rouche préféré n'est autre que Mehdi Carcela : "J'aimais beaucoup le regarder jouer. Il était combatif, très technique et au cœur du jeu. De plus, comme moi, il est liégeois et, comme moi, un enfant du club".



Autre point commun entre les deux hommes : leurs racines marocaines. Ilian Hadidi est ainsi international U17 marocain. L'un des noms à retenir pour les prochaines années ?