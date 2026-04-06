Qui mérite la moyenne ? Bien peu : les cotes d'Anderlecht au Jan Breydel

Heureusement pour Anderlecht, un match dure 90 minutes : cela évite que ce bulletin de notes ressemble à un champ de tir. Mais les joueurs à sauver restent peu nombreux...

Coosemans (7,5)

Sans lui, le mince espoir de fin de match n'aurait pas existé bien longtemps. Le portier anderlechtois ne peut rien faire sur les buts adverses, et sort deux réflexes phénoménaux, en fin de première et en seconde période.

Augustinsson (4,5)

Une seconde période bien plus solide, qui ne peut pas totalement effacer une première calamiteuse. Forbs a fait joujou avec le Suédois, qui a également perdu un ballon fatal sur le troisième but brugeois.

Diarra (5)

Il est celui du 4 arrière qui a le moins à se reprocher ce lundi, même s'il manquait de la hargne qu'on lui connaît et a raté quelques relances.

Hey (3)

Mais que faisait-il dans le onze ? S'il y a bien une décision de Taravel qui faisait l'unanimité, c'est d'avoir écarté le Suédois. De retour dans l'équipe, il a rappelé pourquoi il n'y avait plus sa place. Mauvais défensivement, mauvais à la relance. Mauvais.

Sardella (4)

Une première période en-dessous de tout, une seconde qui l'a notamment vu amener des dédoublements intéressants avec Cvetkovic. L'un dans l'autre, insuffisant.



Lire aussi… "Tu ne peux pas jeter une mi-temps à la poubelle comme ça" : malgré les 2 buts, Anderlecht doit mieux faire ›

Llansana (5)

Le milieu de terrain anderlechtois était inexistant pendant 45 minutes, et à quelques mètres près, Enric Llansana commençait la seconde période par un carton rouge pour une faute en tant que dernier homme. Mais en seconde, il a haussé le niveau, aidé par Stroeykens qui a amené un peu plus de présence dans l'entrejeu.

De Cat (4,5)

On se demandait dans quel état de fraîcheur il reviendrait des USA, on a la réponse : il n'est pas à 100%. Beaucoup de retard au duel, peu d'inspiration, mais toujours le seul capable de trouver certains angles de passe à Anderlecht.

Degreef (4)

Il perd un duel trop facilement sur le but de la tête de Stankovic. Une première mi-temps proche du néant. Heureusement pour lui, il est décisif en seconde en forçant Mignolet à un arrêt que suit bien Hazard.

Hazard (5)

Même si cette version de Hazard est très loin d'avoir le niveau des monstres brugeois, il est l'un des rares qui paraissent avoir le niveau pour rivaliser par éclats. Un but opportuniste, une réaction d'égo en seconde période. Suffisant pour se dire qu'il faut le prolonger ? On a tout de même la sensation qu'il est en fin de course.

Bertaccini (2)

Il a probablement grillé son dernier joker. C'était peut-être bien l'un de ses pires matchs en Mauve : brouillon, jamais dans le bon tempo, il n'a tout simplement pas le niveau Playoffs 1 dans ce genre de système et de contexte.

Cvetkovic (8)

Le seul à n'avoir strictement rien à se reprocher. Lui qui est condamné à jouer sur l'aile plutôt qu'en 9, son vrai poste, il donne tout et est monté en puissance en seconde pour finalement avoir un pied dans les deux buts du RSCA. Et il aurait même pu en inscrire un de plus.