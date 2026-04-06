Le point sur le classement à deux journées de la fin de la phase classique en D1B

Le SK Beveren poursuit tranquillement sa route en Challenger Pro League et continue de chasser les records. En revanche, la lutte pour la deuxième place ainsi que celle pour la sixième s'annoncent encore très disputées.

Le KV Courtrai s’est imposé le week-end dernier face aux espoirs de La Gantoise et occupe à nouveau la deuxième place, avec un petit point d’avance sur le Beerschot. Cet écart pourrait même passer à quatre unités si le match face à Seraing débouche finalement bel et bien sur une victoire par forfait.

L’affaire liée à l’incendie à Seraing est actuellement devant le Tribunal arbitral du sport belge, et le Beerschot s’est également constitué partie dans le dossier. Le club espère que Courtrai devra malgré tout disputer cette rencontre, puis ne pas la remporter, ce qui permettrait encore aux Mannekes de terminer deuxièmes.

Le KV Courtrai ou le Beerschot pour la deuxième place en Challenger Pro League ?

Courtrai doit encore affronter Beveren à l’extérieur et le RWDM à domicile. Deux rencontres loin d’être simples, surtout le déplacement au Freethiel contre le leader invaincu, qui souhaite le rester. Un match à Seraing pourrait éventuellement venir s’ajouter au programme.

Du côté du Beerschot, il reste encore des matchs face à Eupen à l’extérieur et Lommel à domicile. Là aussi, la tâche ne sera pas facile, car Eupen est toujours pleinement engagé dans la lutte pour décrocher la sixième place, synonyme de qualification pour les play-offs.

La bataille pour le top 6 est elle aussi loin d’être terminée

L’adversaire du sixième au premier tour sera le troisième du classement, ce qui pourrait donner lieu à deux nouveaux affrontements entre Eupen et le Beerschot. Eupen pointe actuellement à un point du RFC Liège, sixième, et à deux unités du Patro Eisden, cinquième.



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Le club limbourgeois n’est donc pas encore assuré de sa place non plus, d’autant qu’il ne lui reste qu’un seul match à disputer, à domicile contre les Francs Borains. Eupen doit encore affronter le Beerschot, mais aussi se rendre au RFC Liège pour un duel direct dans la course au top 6. Les Liégeois, eux, se déplaceront dimanche à Gand.