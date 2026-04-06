Le point sur le classement à deux journées de la fin de la phase classique en D1B

Le point sur le classement à deux journées de la fin de la phase classique en D1B
Photo: Nicolas Darimont

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Le SK Beveren poursuit tranquillement sa route en Challenger Pro League et continue de chasser les records. En revanche, la lutte pour la deuxième place ainsi que celle pour la sixième s'annoncent encore très disputées.

Le KV Courtrai s’est imposé le week-end dernier face aux espoirs de La Gantoise et occupe à nouveau la deuxième place, avec un petit point d’avance sur le Beerschot. Cet écart pourrait même passer à quatre unités si le match face à Seraing débouche finalement bel et bien sur une victoire par forfait.

L’affaire liée à l’incendie à Seraing est actuellement devant le Tribunal arbitral du sport belge, et le Beerschot s’est également constitué partie dans le dossier. Le club espère que Courtrai devra malgré tout disputer cette rencontre, puis ne pas la remporter, ce qui permettrait encore aux Mannekes de terminer deuxièmes.

Le KV Courtrai ou le Beerschot pour la deuxième place en Challenger Pro League ?

Courtrai doit encore affronter Beveren à l’extérieur et le RWDM à domicile. Deux rencontres loin d’être simples, surtout le déplacement au Freethiel contre le leader invaincu, qui souhaite le rester. Un match à Seraing pourrait éventuellement venir s’ajouter au programme.

Du côté du Beerschot, il reste encore des matchs face à Eupen à l’extérieur et Lommel à domicile. Là aussi, la tâche ne sera pas facile, car Eupen est toujours pleinement engagé dans la lutte pour décrocher la sixième place, synonyme de qualification pour les play-offs.

La bataille pour le top 6 est elle aussi loin d’être terminée

L’adversaire du sixième au premier tour sera le troisième du classement, ce qui pourrait donner lieu à deux nouveaux affrontements entre Eupen et le Beerschot. Eupen pointe actuellement à un point du RFC Liège, sixième, et à deux unités du Patro Eisden, cinquième.

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Le club limbourgeois n’est donc pas encore assuré de sa place non plus, d’autant qu’il ne lui reste qu’un seul match à disputer, à domicile contre les Francs Borains. Eupen doit encore affronter le Beerschot, mais aussi se rendre au RFC Liège pour un duel direct dans la course au top 6. Les Liégeois, eux, se déplaceront dimanche à Gand.

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 30 82 26 4 0 71-22 49 G G P G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 30 64 20 4 6 58-31 27 G P G P G
3. Beerschot Beerschot 30 60 18 6 6 47-27 20 G G G G G
4. Lommel SK Lommel SK 30 53 15 8 7 58-43 15 P P P G G
5. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 31 48 13 9 9 40-40 0 P P G P P
6. FC Liège FC Liège 30 47 14 5 11 40-38 2 P P P P G
7. Eupen Eupen 30 46 12 10 8 40-31 9 G P G P G
8. La Gantoise La Gantoise 30 40 12 4 14 41-48 -7 P P P G P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 30 40 10 10 10 46-43 3 P P G G P
10. Lierse SK Lierse SK 30 34 9 7 14 33-41 -8 G G P P P
11. RFC Seraing RFC Seraing 30 34 8 10 12 35-43 -8 G G P P G
12. Francs Borains Francs Borains 30 33 9 7 14 31-41 -10 P G P G G
13. RWDM Brussels RWDM Brussels 30 33 8 9 13 47-50 -3 P G P P P
14. Jong Genk Jong Genk 30 29 7 8 15 39-56 -17 P P P G P
15. RSCA Futures RSCA Futures 30 28 6 10 14 40-53 -13 P P P P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 31 18 4 6 21 32-55 -23 P P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 30 16 3 7 20 26-62 -36 P P P P P
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Lierse SK Lierse SK 0-2 Francs Borains Francs Borains
RFC Seraing RFC Seraing 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
FC Liège FC Liège 2-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
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