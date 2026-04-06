Son premier match depuis un an : Eliaquim Mangala réapparaît au pied de la Cordillère des Andes

Cet hiver, Eliaquim Mangala s'est recasé dans le championnat colombien. Hier, il a pu à nouveau disputer un match officiel.

Après neuf maigres apparitions dans le championnat portugais la saison dernière, Eliaquim Mangala s'est retrouvé sans club l'été dernier, Estoril ayant décidé de ne pas prolonger son contrat. Après plus de six mois sans club, il a retrouvé chaussure à son pied cet hiver.

Mangala a ainsi signé pour un an au Deportivo Oriente Petrolero, un club de première division bolivienne. La nouvelle saison du championnat local débutait ce week-end.

Première apparition dans le championnat bolivien pour Mangala

Hier, l'ancien joueur du Standard était titulaire et a ainsi disputé sa première rencontre officielle depuis près d'un an. Son équipe était en déplacement au San Antonio Bulo Bulo.

Sur la pelouse de l'Estadio Carlos Villegas de Entre Ríos, stade de 17 000 personnes au milieu de la plaine bolivienne qui fait face à la Cordillère des Andes, Mangala a disputé 54 minutes avant de devoir cédér sa place. Malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée 2-0.



Une suite de carrière que l'ancien enfant de Lustin était sans doute à mille lieues d'imaginer lorsque Manchester City avait fait de lui le défenseur le plus cher de l'histoire en 2014.