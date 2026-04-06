L'ancien joueur de l'Antwerp, Tjaronn Chery, fait une grande annonce

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Photo: © photonews

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Tjaronn Chery (37 ans) a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière internationale avec l'équipe nationale du Suriname.

"C’était un rêve irréel, jusqu’au moment où nous avons presque réussi à nous qualifier pour la Coupe du monde", a confié le joueur. "Dans ma carrière, j’ai déjà vécu beaucoup de choses, mais mon grand rêve était de disputer la Coupe du monde avec le Suriname. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus."

Le Suriname disputait encore la semaine dernière un barrage face à la Bolivie. Grâce à un penalty inscrit dans le dernier quart d’heure, la Bolivie l’a emporté 2-1. 

Plus d’une semaine après, l'ancien joueur de l'Antwerp a encore du mal à digérer cette désillusion. "Cela restera toujours un moment douloureux dans ma carrière, aussi parce que je sais que ce rêve ne sera malheureusement plus réalisable pour moi." Le poids des années se fait évidemment sentir : il s’agissait de la dernière chance pour lui.

"Mais la fierté reste plus grande que la déception", précise-t-il sur une note positive. "Ce que nous avons accompli avec le staff et les meilleurs joueurs, et la manière dont nous avons mis le Suriname sur la carte à l’échelle mondiale, c’est quelque chose dont nous pouvons être extrêmement fiers." L’ancien joueur de l’Antwerp se montre donc curieux de voir ce dont la prochaine génération du pays sud-américain sera capable.

Le NEC laisse provisoirement Chery sur la touche

Entre-temps, Chery attend sans doute aussi avec impatience l’issue du passeportgate. Aux Pays-Bas, des doutes ont émergé autour de l’éligibilité de joueurs possédant une double nationalité. Par précaution, son club du NEC laisse pour l’instant Chery de côté.

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