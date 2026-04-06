Naples ne relâche pas la pression sur Lukaku : "Il sait qu'il y aura des conséquences"

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Photo: © photonews

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La situation de Romelu Lukaku à Naples ne s'est pas vraiment améliorée. Le directeur sportif du club italien a tenu des propos sévères au sujet du choix du Diable Rouge de rester en Belgique pour sa rééducation.

Giovanni Manna, directeur sportif de Naples, s'est exprimé au sujet de la situation de Romelu Lukaku. L'attaquant belge poursuit sa rééducation en Belgique, à l'encontre des demandes du club, dont il a ignoré les ultimatums depuis la semaine passée.

Un choix qui n'a pas du tout fait sourire du côté de Naples. Le club a clairement fait comprendre que Lukaku devait revenir, faute de quoi il y aurait des conséquences. Manna l'a confirmé une nouvelle fois dans une interview accordée à DAZN Italy.

Naples envoie à nouveau un avertissement clair à Romelu Lukaku

"Pour moi, la situation est très claire. Romelu est allé en Belgique pour ses obligations en sélection, y a connu une petite rechute dans sa blessure et a préféré rester là-bas pour s'entraîner, malgré notre demande", explique Manna. "Personne ne l'empêchait de travailler avec ses médecins, mais nous voulions en discuter à Naples, et cela ne s'est pas fait. Nous ne sommes pas satisfaits."

"L'intégrité, le respect et la valeur du groupe passent avant tout. En parler davantage maintenant est inutile, parce que Romelu n'est pas ici, il travaille en Belgique, et je pense et j'espère qu'il reviendra d'ici une semaine", poursuit Manna.


À son retour, une discussion sera forcément nécessaire. "Il sait que cela aura des conséquences, mais nous, nous avançons. Giovane joue aujourd'hui, et nous en sommes contents", conclut Manna. On ne peut qu'espérer une issue positive, sans quoi Lukaku risque de manquer de temps de jeu avant la Coupe du Monde...

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