🎥 À la peine avec les Diables, Charles De Ketelaere reprend les bonnes habitudes à l'Atalanta

Charles De Ketelaere a été l'homme du match lors de la victoire de l'Atalanta Bergame à Lecce. Le Diable Rouge a délivré deux passes décisives.

La trêve internationale n'a pas vraiment réussi à Charles De Ketelaere : titularisé contre les USA, dans ce rôle de "faux 9" qu'il occupe en l'absence de Romelu Lukaku, le joueur de l'Atalanta Bergame n'est pas parvenu à marquer énormément de points, même si sa présence dans les 26 est à 100% assurée.

Mais dès son retour en Italie, De Ketelaere a repris les habitudes avec l'Atalanta. Ce lundi après-midi, les Bergamasques se rendaient à Lecce et se sont largement imposés - en bonne partie grâce à leur meneur de jeu belge.

De Ketelaere homme du match à Lecce

L'Atalanta l'a en effet emporté 0-3 avec deux passes décisives de De Ketelaere, titulaire et qui a disputé l'intégralité de la rencontre. Il a trouvé Giorgio Scalvini sur le but d'ouverture, puis Nikola Krstovic sur le 0-2. Raspadori a ensuite fixé le score à 0-3 à la 73e minute.

Grâce à cette victoire, l'Atalanta est revenu à un point du top 6 et de l'AS Rome, qui a perdu 5-2 sur la pelouse de l'Inter Milan dimanche. Charles De Ketelaere a été élu homme du match.

Charles De Ketelaere (25 ans) compte 3 buts et 5 passes décisives cette saison en 23 journées de Serie A. Il a également marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue des Champions.



