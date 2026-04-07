Antoine Sibierski, en route vers Anderlecht ? Les raisons de son départ prématuré de l'ESTAC Troyes

Le Sporting d'Anderlecht est à la recherche d'un nouveau directeur sportif et a jeté son dévolu sur Antoine Sibierski. Le directeur sportif de Troyes est en conflit avec son président, ce qui pourrait accélérer sa venue au Lotto Park.

Le Sporting d'Anderlecht est à la recherche d'un nouveau directeur sportif depuis le licenciement d'Olivier Renard en février. Le club bruxellois souhaite pourvoir ce poste clé au plus vite et a même fait appel à un cabinet de recrutement externe pour trouver le candidat idéal.

Celui-ci pourrait se nommer Antoine Sibierski. Son profil, alliant expérience de joueur et de dirigeant, est très apprécié en interne. Par ailleurs, le Français s'est forgé une solide réputation à Troyes, leader de Ligue 2, ces derniers mois.

Antoine Sibierski et le président Pindi sont en désaccord à Troyes

Cependant, son aventure à l'ESTAC semble s'achever prématurément. Selon diverses sources françaises, dont l'Est éclair, des tensions sont apparues entre Antoine Sibierski et la direction du club, et plus précisément avec le président Edwin Pindi. Une relation qui serait devenue "complexe" malgré les bons résultats sportifs.

De ce fait, un départ semble de plus en plus imminent pour Antoine Sibierski, qui devrait prochainement quitter son poste pour ouvrir la voie à un nouveau défi. Pour le Sporting d'Anderlecht, cela pourrait être le moment idéal pour sceller un accord.



La question est maintenant de savoir si l'ancien médian offensif de 51 ans optera bien pour le projet bruxellois. Avec son profil et son expérience, Sibierski correspond parfaitement à l'image qu'Anderlecht se fait de son nouveau directeur sportif. Les jours ou les semaines à venir nous diront si, oui ou non, ce dossier aboutira à une réelle collaboration.