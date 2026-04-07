Le maintien attendra pour la RAAL : "On peut le dire, on a pris une grosse claque"

Le maintien attendra pour la RAAL : "On peut le dire, on a pris une grosse claque"
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La Louvière devra attendre avant de célébrer son maintien en Jupiler Pro League. Ce dimanche, les Loups sont sortis frustrés de leur réception de la lanterne rouge, Dender, qui s'est imposée sur le plus petit écart grâce à un penalty.

C'était la déception dans les rangs de la RAAL La Louvière, ce dimanche, après la défaite concédée à domicile face à Dender en ouverture des play-downs. Un seul petit but a été inscrit dans cette rencontre, et c'est la lanterne rouge qui l'a planté sur penalty à 25 minutes du terme.

"Après une entame de match difficile, nous avons bien resserré le bloc et augmenté le niveau d'agressivité. Cependant, on n'a jamais su capitaliser sur nos temps forts", regrettait Frédéric Taquin en conférence de presse. La RAAL aurait pourtant pu aussi alimenter le marquoir, mais le but de Fall a été annulé pour une faute d'Owen Maës au début de l'action. Une décision peut-être un peu trop hâtive, selon le T1 des Loups.

"On avait 2,14 buts attendus, je ne sais pas comment on perd ce match. Sur notre but annulé en deuxième période, j'aurais aimé que l'arbitre ne siffle pas si vite, pour avoir les images du VAR. À première vue, je ne suis pas si convaincu qu'il y avait faute."

La Louvière a pris "une grosse claque" contre Dender

Pour la deuxième fois de la saison, La Louvière a donc perdu à domicile face à Dender. Les Loups, qui avaient partagé l'enjeu au stade Van Roy, n'ont donc pas encore battu la lanterne rouge cette saison, au grand dam de Frédéric Taquin.

Lire aussi… Et si la RAAL avait relancé Dender ? "Oui, on peut y croire !"
"Les deux fois où j'ai été vraiment dégoûté après une défaite, c'était face à Dender. Après les autres revers, je n'avais pas eu ce ressenti. On peut le dire : on a pris une grosse claque", a conclu le mentor louviérois.

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