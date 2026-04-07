"Tel un astronaute à bord d'Artemis II" : la presse italienne rend un nouvel hommage à Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne n'a pas été l'auteur d'une très grande prestation, mais le Diable Rouge s'est montré important dans la victoire du Napoli face à l'AC Milan, décisive dans la course à la deuxième place.

C'est une victoire importante qu'a signée le Napoli, ce lundi soir face à l'AC Milan. Un succès qui permet aux Napolitains de prendre la deuxième place de la Série A, derrière l'Inter.

Ce mardi, la presse italienne pointe le retour du "quatuor de choc" dans le onze de base d'Antonio Conte. Kevin De Bruyne n'a pas été l'auteur d'un très grand match, mais la présence du Diable Rouge a fait beaucoup de bien au milieu de terrain.

"Le quatuor de choc (De Bruyne, Anguissa, Lobotka et McTominay), de retour dans le onze de départ après 190 jours d'absence, a propulsé Naples dans les airs, tel un astronaute à bord d'Artemis II", écrit la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour.

Un bon match et une victoire importante pour Kevin De Bruyne.

"L'Inter, leader du championnat, est maintenant loin devant (7 points), mais les huit points d'avance sur la Juve, cinquième, comptent davantage. À sept journées de la fin, cela leur permet d'avoir le sentiment d'avoir une place en Ligue des Champions en poche."

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De son côté, le Corriere della Sera souligne le retour de KDB. "Conte semblait presque jouer la défense en début de match, comptant sur le talent individuel de sa fantastique attaque pour débloquer la situation. Si De Bruyne a été à la hauteur, McTominay ne s'est illustré que par un retourné acrobatique audacieux, mais quasiment inoffensif." Un bon match pour le Diable Rouge, et une victoire très importante pour Naples.