À 78 ans, une légende du football anglais réussit un 6/6 pour son grand retour sur un banc

Bristol City a créé la surprise il y a deux semaines en annonçant le retour aux affaires de Roy Hodgson, qu'on pensait retraité, pour une mission d'intérim en Championship. Et les choses se passent bien !

Sortir de sa retraite après deux ans pour entamer une mission d'intérim en Championship, c'est le défi qu'a décidé de relever Roy Hodgson à 78 ans. L'ancien sélectionneur de l'Angleterre (de 2012 à 2016) mais aussi ex-entraîneur de Liverpool, Fulham, Crystal Palace ou encore de l'Inter Milan fait partie de ces amoureux du football qui, visiblement, ne savent pas dire stop.

Bristol City restait sur une série compliquée de 5 matchs sans victoire, et voyait la zone rouge se rapprocher. En signant jusqu'en fin de saison, Hodgson, qui avait fait ce qu'on pensait être ses adieux en 2024 après une dernière pige à Crystal Palace, avait pour mission de redresser la barre.

Et il y parvient brillamment : Bristol a remporté ses deux premiers matchs sous la houlette de son nouvel entraîneur, officiellement intérimaire. Un 6/6 qui met déjà le club à peu près hors de danger et permettra donc à Roy Hodgson de préparer la saison prochaine.

Sir Alex Ferguson lui a déconseillé d'accepter

Au micro de Sky Sports, l'Anglais a même révélé que son ami Sir Alex Ferguson, âgé de 84 ans et retraité depuis 13 ans maintenant, lui avait déconseillé d'accepter ce nouveau défi. "Il m'a dit que ce n'était pas un rôle pour une personne de 78 ans. Il a dit que j'étais fou, et je crois qu'il a raison", sourit Roy Hodgson.



Hodgson a cependant écarté l'idée de rester au terme de la saison en cours. "Non, je suis trop vieux (rires). Directeur sportif ? Je ne l'ai jamais été, je ne sais pas vraiment ce que ce rôle requiert. Ca a toujours été prévu que ça dure 5 semaines puis que le club trouve un nouveau manager. J'espère prendre du plaisir et retrouver de l'énergie", conclut Hodgson en conférence de presse.