Analyse Un seul joueur de champ n'a rien loupé en Pro League cette saison : un ancien... et futur Diable Rouge ?

Un seul joueur de champ n'a rien loupé en Pro League cette saison : un ancien... et futur Diable Rouge ?
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Il n'y a plus qu'un seul joueur de champ qui n'a pas manqué la moindre minute de jeu en Jupiler Pro League cette saison : Matte Smets. Absent des débats pour la Coupe du monde 2026, le défenseur central sait ce qui lui manque pour (re)postuler chez les Diables Rouges.

En fin de phase classique, Hans Vanaken avait quitté ses partenaires à la mi-temps de la rencontre entre Westerlo et le Club de Bruges, avant d'être forfait la semaine suivante pour la réception de Malines. Les seuls matchs de championnat que le Diable Rouge n'a pas disputés dans leur intégralité, cette saison.

Un petit mois avant, c'est à cause d'une accumulation de cartes jaunes que Dogucan Haspolat n'avait pas pu tenir sa place dans le onze de base de Westerlo pour le déplacement à l'Antwerp. Les 90 seules minutes manquées par le milieu de terrain. Avant ça, Ewoud Pletinckx était sorti après 28 minutes lors de Louvain - Cercle, fin décembre, mais avait rejoué la semaine suivante et n'avait donc loupé que ces 62 minutes.

Matte Smets, seul joueur de champ qui n'a rien loupé en Pro League

Pourquoi nous donnons-vous ces statistiques ? Parce que depuis ces épisodes, seuls sept joueurs ont disputé l'intégralité des minutes en Jupiler Pro League, dont six gardiens : Leo Kokubo (Saint-Trond), Davy Roef (La Gantoise), Andreas Jungdal (Westerlo), Colin Coosemans (Anderlecht), Marcos Peano (RAAL La Louvière) et Brent Gabriël (Zulte Waregem).

Il n'y a donc plus qu'un seul joueur de champ qui n'a pas encore cédé sa place en Pro League : Matte Smets, devenu un incontournable du Racing Genk depuis son arrivée en provenance de Saint-Trond en juillet 2024, contre un peu plus de 2 M€.

Un montant qui paraissait déjà très bas à l'époque, et le natif de Bilzen, âgé de 22 ans, ne cesse de le prouver. La saison dernière déjà, le défenseur central n'avait manqué que 217 minutes de jeu lors de la phase classique et faisait partie des joueurs les plus utilisés de notre championnat.

Il sait ce qui lui manque pour (re)postuler chez les Diables Rouges

Matte Smets est donc avant tout un défenseur fiable, qui ne se blesse pas, ou très peu, et qui ne manque pas de matchs à cause d'une suspension. Un jeune joueur qui n'a pas encore crevé l'écran au point de partir vers l'un des cinq grands championnats européens, mais qui passera certainement le pas un jour, tant son profil de vrai joueur de ballon, malgré son poste, et sa fiabilité en font le type de joueur recherché.

Désormais évalué à 11 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, Matte Smets avait évidemment d'autres ambitions que celles de jouer les Europe Play-Offs pour sa deuxième saison complète à la Cegeka Arena.

Absent des débats dans la course à la sélection pour la Coupe du monde, l'ancien Trudonnaire, qui avait été appelé par Domenico Tedesco en octobre et novembre 2024, sait qu'il lui manque le fait d'évoluer au meilleur niveau pour pouvoir postuler. Sous contrat jusqu'en 2028, il pourrait viser une dernière grande saison avec Genk l'année prochaine avant d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.

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