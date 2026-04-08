Le Standard et Genk à la lutte avec plusieurs clubs européens pour un grand talent danois ?

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Le Standard et le KRC Genk auraient un œil sur Thomas Jørgensen. Il s'agit d'un milieu de terrain de 20 ans, actuellement à Viborg FF et passé par Copenhague. Un transfert cet été semble de l'ordre du probable.

Thomas Jørgensen est un joueur très convoité. En novembre, Tipsbladet avait déjà annoncé que le club portugais de Braga s’intéressait au jeune joueur de Viborg, mais Thomas Jørgensen est finalement resté au pays cet hiver.

Le Standard et Genk parmi les clubs intéressés par Thomas Jørgensen

Braga est loin d’être le seul grand club à avoir l’ancien joueur du FC Copenhague dans le viseur. Avant la rencontre entre Viborg et AGF lundi, Viaplay a rapporté que des clubs comme le Standard de Liège, Hoffenheim, Toulouse, Genk, Lille, Heerenveen et le Sparta Prague étaient présents pour le superviser.

Selon l’expert Per Frimann, des clubs encore plus prestigieux pourraient se manifester si Thomas Jørgensen venait à quitter le Danemark cet été. « Quand on est un grand club et qu’on observe le marché, il est intéressant de constater qu’un meneur de jeu danois peut directement jouer dans ce type de championnat – par exemple en France – et y afficher tout de suite son meilleur niveau. »

Thomas Jørgensen va-t-il quitter Viborg pour la Belgique ?

« Il est clair que des clubs seront intéressés, mais je pense qu’il pourrait même y en avoir d’encore plus grands que Braga, Hoffenheim et le Standard de Liège. C’est en tout cas ce que j’espère », a déclaré Frimann dans Tipsbladet.


Le milieu de terrain a beaucoup impressionné ces dernières années à Viborg. Sa valeur marchande est d’ailleurs montée à quatre millions d’euros selon Transfermarkt. Et actuellement, il est tout simplement indiscutable dans le onze de Viborg.

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