Glenn Verbauwhede tacle l'ex-coach de Courtrai : "Une attitude narcissique"

Glenn Verbauwhede s'était lancé après sa carrière dans un rôle au sein du staff du KV Courtrai. Mais les choses se sont assez mal passées.

Glenn Verbauwhede a pris sa retraite en 2016 et après plusieurs années loin des terrains, il a repris un poste de coordinateur des gardiens de but en 2022 au KV Courtrai. Il est ensuite devenu entraîneur des gardiens sous plusieurs coachs.

Mais en 2024, son contrat s'est terminé et il n'a depuis pas repris de poste. La façon dont les choses se sont passées pour lui dans un club pour lequel il a évolué plusieurs saisons en tant que joueur lui a laissé un goût amer.

"C'était une histoire très regrettable, parce que certaines choses ont mal tourné", a expliqué Verbauwhede dans Arena Podcast. "Une parole est une parole, une poignée de main est une poignée de main, et cela n'a pas été respecté".

"Je trouve dommage qu'un entraîneur soit arrivé (Freyr Alexandersson, nda) avec, pour ainsi dire, 37 visages, et qu'il affichait une attitude narcissique. On doit dialoguer avec son entraîneur principal, c'est pour ça qu'on est payé, hein", continue celui qui avait été appelé en tant que gardien n°2 des Diables, en 2006.



"Mon travail était bon, mais à cause de la perception qu'on avait de moi, j'en ai été la victime", a-t-il conclu. Connu pour son image de bon vivant, Glenn Verbauwhede n'a également pas sa langue en poche, et cela n'avait visiblement pas plu à Alexandersson à l'époque.