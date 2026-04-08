Glenn Verbauwhede tacle l'ex-coach de Courtrai : "Une attitude narcissique"

Glenn Verbauwhede tacle l'ex-coach de Courtrai : "Une attitude narcissique"
Photo: © photonews
Deviens fan de KV Courtrai! 535

Glenn Verbauwhede s'était lancé après sa carrière dans un rôle au sein du staff du KV Courtrai. Mais les choses se sont assez mal passées.

Glenn Verbauwhede a pris sa retraite en 2016 et après plusieurs années loin des terrains, il a repris un poste de coordinateur des gardiens de but en 2022 au KV Courtrai. Il est ensuite devenu entraîneur des gardiens sous plusieurs coachs. 

Mais en 2024, son contrat s'est terminé et il n'a depuis pas repris de poste. La façon dont les choses se sont passées pour lui dans un club pour lequel il a évolué plusieurs saisons en tant que joueur lui a laissé un goût amer. 

"C'était une histoire très regrettable, parce que certaines choses ont mal tourné", a expliqué Verbauwhede dans Arena Podcast. "Une parole est une parole, une poignée de main est une poignée de main, et cela n'a pas été respecté".

"Je trouve dommage qu'un entraîneur soit arrivé (Freyr Alexandersson, nda) avec, pour ainsi dire, 37 visages, et qu'il affichait une attitude narcissique. On doit dialoguer avec son entraîneur principal, c'est pour ça qu'on est payé, hein", continue celui qui avait été appelé en tant que gardien n°2 des Diables, en 2006.


"Mon travail était bon, mais à cause de la perception qu'on avait de moi, j'en ai été la victime", a-t-il conclu. Connu pour son image de bon vivant, Glenn Verbauwhede n'a également pas sa langue en poche, et cela n'avait visiblement pas plu à Alexandersson à l'époque. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Courtrai
Glenn Verbauwhede

Plus de news

Surprise : Romelu Lukaku aperçu à l'entraînement dans un stade belge

Surprise : Romelu Lukaku aperçu à l'entraînement dans un stade belge

19:30
Frédéric Taquin prochain entraîneur de Charleroi ? Il répond

Frédéric Taquin prochain entraîneur de Charleroi ? Il répond

19:00
Dennis Ayensa ne joue plus uniquement pour aider le Standard... et c'est tout profit pour les Rouches Analyse

Dennis Ayensa ne joue plus uniquement pour aider le Standard... et c'est tout profit pour les Rouches

18:40
Vincent Kompany apporte encore son soutien à Vinicius Jr : "Il doit rester comme il est"

Vincent Kompany apporte encore son soutien à Vinicius Jr : "Il doit rester comme il est"

18:00
À la Coupe du Monde, puis au Club de Bruges ? Un international cité chez les Blauw & Zwart

À la Coupe du Monde, puis au Club de Bruges ? Un international cité chez les Blauw & Zwart

17:30
🎥 "Tu pariais toujours contre mon équipe" : quand Kompany taquine un ancien équipier devenu analyste

🎥 "Tu pariais toujours contre mon équipe" : quand Kompany taquine un ancien équipier devenu analyste

17:00
À 78 ans, une légende du football anglais réussit un 6/6 pour son grand retour sur un banc

À 78 ans, une légende du football anglais réussit un 6/6 pour son grand retour sur un banc

16:30
Contrat pro et star de la Future Cup : un jeune d'Anderlecht attire tous les regards

Contrat pro et star de la Future Cup : un jeune d'Anderlecht attire tous les regards

16:00
Un Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet ? Une condition serait nécessaire

Un Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet ? Une condition serait nécessaire

15:30
Passé par Neerpede et désormais retraité, il se reconvertit... sur Netflix

Passé par Neerpede et désormais retraité, il se reconvertit... sur Netflix

15:00
Qui est le meilleur entraîneur du moment, et pourquoi s'appelle-t-il Vincent Kompany ? Analyse

Qui est le meilleur entraîneur du moment, et pourquoi s'appelle-t-il Vincent Kompany ?

14:40
Encore une mauvaise nouvelle pour Anderlecht avant la réception de La Gantoise

Encore une mauvaise nouvelle pour Anderlecht avant la réception de La Gantoise

14:20
Romelu Lukaku n'est pas le seul sur le départ à Naples

Romelu Lukaku n'est pas le seul sur le départ à Naples

14:00
Philippe Albert déclare forfait pour la Coupe du Monde 2026 en raison de problèmes de santé

Philippe Albert déclare forfait pour la Coupe du Monde 2026 en raison de problèmes de santé

13:30
Le meilleur entraîneur de sa carrière ? Sébastien Dewaest le met devant Felice Mazzù : "C'était incroyable"

Le meilleur entraîneur de sa carrière ? Sébastien Dewaest le met devant Felice Mazzù : "C'était incroyable"

13:00
Un nouveau projet à Visé ? La tentative de rachat du matricule d'un club de D2 ACFF a du plomb dans l'aile

Un nouveau projet à Visé ? La tentative de rachat du matricule d'un club de D2 ACFF a du plomb dans l'aile

12:30
Bruny Nsimba finalement au Cercle alors qu'il a signé au Standard ? L'erreur qui a pris tout le monde de court

Bruny Nsimba finalement au Cercle alors qu'il a signé au Standard ? L'erreur qui a pris tout le monde de court

12:00
Il fait encore des sceptiques, mais a tout pour devenir une révélation au Standard : "J'ai beaucoup progressé" Analyse

Il fait encore des sceptiques, mais a tout pour devenir une révélation au Standard : "J'ai beaucoup progressé"

11:40
L'appel d'Anderlecht, un salaire à tomber à la renverse : Sébastien Dewaest dévoile ses transferts ratés

L'appel d'Anderlecht, un salaire à tomber à la renverse : Sébastien Dewaest dévoile ses transferts ratés

11:20
🎥 Arthur Theate n'a pu que constater les dégâts : un Belge marque le premier but de sa carrière en Bundesliga

🎥 Arthur Theate n'a pu que constater les dégâts : un Belge marque le premier but de sa carrière en Bundesliga

11:00
"Ils perdaient le ballon après deux secondes" : Radja Nainggolan et Stijn Stijnen dézinguent Anderlrecht

"Ils perdaient le ballon après deux secondes" : Radja Nainggolan et Stijn Stijnen dézinguent Anderlrecht

10:30
Un journaliste espagnol met Kompany dans l'embarras : "Vous allez me créer des soucis avec Thibaut Courtois"

Un journaliste espagnol met Kompany dans l'embarras : "Vous allez me créer des soucis avec Thibaut Courtois"

10:00
Les joueurs en vacances chez les Diables ? La fédération répond aux déclarations d'Ivan Leko !

Les joueurs en vacances chez les Diables ? La fédération répond aux déclarations d'Ivan Leko !

09:30
1
Le contrat était tentant : un autre cadre de l'Union pouvait rejoindre Anthony Moris en Arabie saoudite

Le contrat était tentant : un autre cadre de l'Union pouvait rejoindre Anthony Moris en Arabie saoudite

09:00
Hans Vanaken va entrer dans sa dernière année de contrat à Bruges : une tendance nette se dessine

Hans Vanaken va entrer dans sa dernière année de contrat à Bruges : une tendance nette se dessine

08:30
Sébastien Dewaest était déjà dans le dur avant les Francs Borains : "J'ai fait une sorte de dépression"

Sébastien Dewaest était déjà dans le dur avant les Francs Borains : "J'ai fait une sorte de dépression"

07:40
"Le reste est marginal" : Vincent Kompany est venu, a vu et a mis le Santiago Bernabéu à ses pieds

"Le reste est marginal" : Vincent Kompany est venu, a vu et a mis le Santiago Bernabéu à ses pieds

08:00
L'accord est presque bouclé : une prolongation qu'Anderlecht attendait depuis des mois se précise

L'accord est presque bouclé : une prolongation qu'Anderlecht attendait depuis des mois se précise

07:20
Ils avaient coûté plus de trois millions ensemble : deux anciens du Standard à la relance en Ouzbékistan

Ils avaient coûté plus de trois millions ensemble : deux anciens du Standard à la relance en Ouzbékistan

07:00
Où en serait-il aujourd'hui ? Quand Moussa Diarra avait l'occasion de rejoindre Vincent Kompany

Où en serait-il aujourd'hui ? Quand Moussa Diarra avait l'occasion de rejoindre Vincent Kompany

06:30
L'erreur de Jérémy Taravel : ce joueur d'Anderlecht n'a rien à faire dans le onze Analyse

L'erreur de Jérémy Taravel : ce joueur d'Anderlecht n'a rien à faire dans le onze

06:00
🎥 Un message à l'Europe : le Bayern maîtrise le Real, Arsenal s'en sort bien à Lisbonne

🎥 Un message à l'Europe : le Bayern maîtrise le Real, Arsenal s'en sort bien à Lisbonne

23:00
"On s'est senti humiliés" : Anderlecht panse ses plaies après le Topper, mais "ne veut pas être un spectateur"

"On s'est senti humiliés" : Anderlecht panse ses plaies après le Topper, mais "ne veut pas être un spectateur"

22:40
Pas de penalty contre l'Union ? Jonathan Lardot nuance la charge de Kevin Mac Allister

Pas de penalty contre l'Union ? Jonathan Lardot nuance la charge de Kevin Mac Allister

22:20
5
🎥 Les sifflets ont afflué : un ancien de Charleroi surpris en train de s'ambiancer avec les supporters adverses

🎥 Les sifflets ont afflué : un ancien de Charleroi surpris en train de s'ambiancer avec les supporters adverses

22:00
1
La décision de la CBAS a-t-elle déjà réglé la course à la promotion en Challenger Pro League ?

La décision de la CBAS a-t-elle déjà réglé la course à la promotion en Challenger Pro League ?

07/04

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 33
Eupen Eupen 10/04 Beerschot Beerschot
KSC Lokeren KSC Lokeren 10/04 RFC Seraing RFC Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 11/04 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 11/04 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 11/04 Lierse SK Lierse SK
Francs Borains Francs Borains 11/04 Jong Genk Jong Genk
SK Beveren SK Beveren 12/04 KV Courtrai KV Courtrai
La Gantoise La Gantoise 12/04 FC Liège FC Liège
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved