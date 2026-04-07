Hans Cornelis réagit à son licenciement de Charleroi : "C'est comme ça que fonctionne le football belge"

Hans Cornelis réagit à son licenciement de Charleroi : "C'est comme ça que fonctionne le football belge"
Photo: © photonews
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C'est la surprise de la journée. Hans Cornelis a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal du Sporting Charleroi. Le principal intéressé a directement réagi.

Un dixième match consécutif sans victoire et une défaite à Westerlo pour débuter les Europe Play-Offs : Hans Cornelis n'a pas survécu et a été démis de ses fonctions d'entraîneur principal de Charleroi, ce mardi.

"C'est le football", a immédiatement réagi le principal intéressé dans les colonnes de Het Nieuwsblad. "Si les résultats ne sont pas au rendez-vous, la direction prend parfois des décisions. Que je sois d'accord ou non, je ne peux que l'accepter. Cela fait partie du football et c'est comme ça que fonctionne le football en Belgique."

Pourquoi Charleroi a décidé de virer Hans Cornelis

Hans Cornelis ne comprend pas comment son équipe a pu s'effondrer à ce point. "Après notre élimination en demi-finale de la Coupe et deux défaites en championnat, notre motivation a faibli. Les joueurs ont toujours continué à se battre, mais il leur manquait souvent un petit quelque chose."

"Même si je ne veux pas tout mettre là-dessus, car les choses ne se sont parfois pas passées comme je le souhaitais. Ce week-end encore, il y avait des raisons de se plaindre lorsqu'Etienne Camara a reçu une deuxième carte jaune pour avoir contesté les ordres de l'arbitre."

Lire aussi… Surprise au Mambourg : le Sporting Charleroi vire Hans Cornelis avec effet immédiat !
"Contre le Club de Bruges, par exemple, nous menions encore 1-0, mais nous avons ensuite concédé un penalty. Ce week-end, c'était un peu la même chose", a conclu Hans Cornelis, qui ne devrait pas prendre bien longtemps avant de se mettre à la recherche d'un nouveau défi. De son côté, le directeur sportif Nicolas Frutos expliquera les raisons de cette décision à 16h30.

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