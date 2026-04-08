Marc Coucke révèle un drame personnel vécu à l'époque : "Nous étions seuls aux funérailles"

Dans une émission de la chaîne de télévision VTM, Marc Coucke a révélé avoir vécu il y a plusieurs années un drame personnel au sujet duquel il ne s'était jamais ouvert.

Personnalité publique toujours très appréciée en Flandre, Marc Coucke était l'invité de la nouvelle émission de VTM, Sergio in Italie, lors de laquelle Sergio Herman, cuisinier très populaire au nord du pays, rencontre d'autres célébrités.

Durant une scène, alors que Sergio Herman et Marc Coucke rentrent dans une église en Italie, le premier allume un cierge pour son fils décédé. Le propriétaire du RSC Anderlecht fait alors une confession inédite et très personnelle.

Marc Coucke a perdu un enfant

Coucke a en effet également perdu un enfant à l'époque. "Nous avons perdu un enfant, notre premier. Le bébé n'était pas viable et est décédé immédiatement après la naissance", raconte-t-il avec émotion.

Un événement tragique qui n'avait jusqu'ici pas été rendu public, malgré le statut de véritable "bekende vlaming" de Marc Coucke. Et c'est volontaire : "Nous aimons partager nos joies, mais nous essayons de gérer les coups durs nous-mêmes. C'est pour cela que ma femme et moi étions seuls aux funérailles", révèle Coucke.



Par la suite, Marc Coucke et son épouse Nathalie ont eu deux filles, Alysée et Chloé, âgées de 18 et 22 ans.