Les joueurs en vacances chez les Diables ? La fédération répond aux déclarations d'Ivan Leko !

Les joueurs en vacances chez les Diables ? La fédération répond aux déclarations d'Ivan Leko !
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5869

Ivan Leko n'a pas mâché ses mots après la deuxième mi-temps de ses joueurs contre Anderlecht. Ses propos envers les internationaux a heurté la fédération.

Les prises de position de la fédération envers le Club de Bruges sont de nature assez particulières cette saison. Il y a quelques mois, l'Union Belge recadrait assez sèchement Rudi Garcia après sa sortie sur le C4 de Nicky Hayen. Cette fois, c'est la gueulante d'Ivan Leko sur ses internationaux qui a forcé la fédération à réagir.

Après avoir vu bon nombre de ses joueurs tirer la langue lors de la deuxième mi-temps contre Anderlecht, l'entraîneur croate avait comparé les rassemblements en sélection à des colonies de vacances.

Se sentant visée vu la présence de Brandon Mechele et Joaquin Seys, la fédération belge a réagi par l'entremise de Steven Probst dans Het Nieuwsblad : "Monsieur Leko a tenu ces propos sous le coup de l'émotion, alors qu'il était encore sous l'effet de l'adrénaline. En ce sens, je le comprends, mais ce qu'il dit est tout simplement faux, et nous pouvons le prouver par des données objectives".

La fédération belge en communication permanente avec les clubs

"Nous sommes convaincus que la charge d'entraînement était appropriée ces deux dernières semaines. Nous connaissons nos responsabilités et agissons toujours dans l'intérêt du joueur. Par ailleurs, le Club Bruges nous a confirmé que nos données étaient satisfaisantes. Leko ne parlait probablement pas de nous en particulier", poursuit-il.

La fédération se veut respectueuse du travail des clubs : "La communication est très ouverte. Le Club de Bruges a reçu les dates de la trêve internationale avant même notre retour en Belgique. Nous suivons chaque Diable Rouge tout au long de la saison et sommes en contact étroit et permanent avec les clubs. Nous connaissons les données GPS de leurs entraînements, leur programme de musculation individuel, leur plan nutritionnel. Nous essayons de transposer au mieux ces informations à l'équipe nationale".

Une attention encore renforcée avec l'arrivée de Vincent Mannaert comme Directeur Technique : "Depuis, la santé et la performance sont devenues encore plus importantes. Mannaert a recruté de nombreuses personnes, dont moi-même, issues des clubs, précisément pour renforcer la coopération avec ces derniers et mieux appréhender leurs spécificités".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

L'appel d'Anderlecht, un salaire à tomber à la renverse : Sébastien Dewaest dévoile ses transferts ratés

L'appel d'Anderlecht, un salaire à tomber à la renverse : Sébastien Dewaest dévoile ses transferts ratés

11:20
🎥 Arthur Theate n'a pu que constater les dégâts : un Belge marque le premier but de sa carrière en Bundesliga

🎥 Arthur Theate n'a pu que constater les dégâts : un Belge marque le premier but de sa carrière en Bundesliga

11:00
Hans Vanaken va entrer dans sa dernière année de contrat à Bruges : une tendance nette se dessine

Hans Vanaken va entrer dans sa dernière année de contrat à Bruges : une tendance nette se dessine

08:30
"Ils perdaient le ballon après deux secondes" : Radja Nainggolan et Stijn Stijnen dézinguent Anderlrecht

"Ils perdaient le ballon après deux secondes" : Radja Nainggolan et Stijn Stijnen dézinguent Anderlrecht

10:30
Un journaliste espagnol met Kompany dans l'embarras : "Vous allez me créer des soucis avec Thibaut Courtois"

Un journaliste espagnol met Kompany dans l'embarras : "Vous allez me créer des soucis avec Thibaut Courtois"

10:00
Le contrat était tentant : un autre cadre de l'Union pouvait rejoindre Anthony Moris en Arabie saoudite

Le contrat était tentant : un autre cadre de l'Union pouvait rejoindre Anthony Moris en Arabie saoudite

09:00
L'erreur de Jérémy Taravel : ce joueur d'Anderlecht n'a rien à faire dans le onze Analyse

L'erreur de Jérémy Taravel : ce joueur d'Anderlecht n'a rien à faire dans le onze

06:00
L'accord est presque bouclé : une prolongation qu'Anderlecht attendait depuis des mois se précise

L'accord est presque bouclé : une prolongation qu'Anderlecht attendait depuis des mois se précise

07:20
"Le reste est marginal" : Vincent Kompany est venu, a vu et a mis le Santiago Bernabéu à ses pieds

"Le reste est marginal" : Vincent Kompany est venu, a vu et a mis le Santiago Bernabéu à ses pieds

08:00
Sébastien Dewaest était déjà dans le dur avant les Francs Borains : "J'ai fait une sorte de dépression"

Sébastien Dewaest était déjà dans le dur avant les Francs Borains : "J'ai fait une sorte de dépression"

07:40
"On s'est senti humiliés" : Anderlecht panse ses plaies après le Topper, mais "ne veut pas être un spectateur"

"On s'est senti humiliés" : Anderlecht panse ses plaies après le Topper, mais "ne veut pas être un spectateur"

22:40
Où en serait-il aujourd'hui ? Quand Moussa Diarra avait l'occasion de rejoindre Vincent Kompany

Où en serait-il aujourd'hui ? Quand Moussa Diarra avait l'occasion de rejoindre Vincent Kompany

06:30
Ils avaient coûté plus de trois millions ensemble : deux anciens du Standard à la relance en Ouzbékistan

Ils avaient coûté plus de trois millions ensemble : deux anciens du Standard à la relance en Ouzbékistan

07:00
Pas de penalty contre l'Union ? Jonathan Lardot nuance la charge de Kevin Mac Allister

Pas de penalty contre l'Union ? Jonathan Lardot nuance la charge de Kevin Mac Allister

22:20
3
🎥 Un message à l'Europe : le Bayern maîtrise le Real, Arsenal s'en sort bien à Lisbonne

🎥 Un message à l'Europe : le Bayern maîtrise le Real, Arsenal s'en sort bien à Lisbonne

23:00
Deux Rouches et deux résurrections pascales : découvrez notre onze du week-end

Deux Rouches et deux résurrections pascales : découvrez notre onze du week-end

21:40
🎥 Les sifflets ont afflué : un ancien de Charleroi surpris en train de s'ambiancer avec les supporters adverses

🎥 Les sifflets ont afflué : un ancien de Charleroi surpris en train de s'ambiancer avec les supporters adverses

22:00
1
Ivan Leko a dépassé les bornes : mais pourquoi a-t-il dit ça maintenant ? Analyse

Ivan Leko a dépassé les bornes : mais pourquoi a-t-il dit ça maintenant ?

18:30
Roberto Martinez appréciera : la RDC nargue le Portugal avant la Coupe du Monde !

Roberto Martinez appréciera : la RDC nargue le Portugal avant la Coupe du Monde !

21:20
1
"On doit remettre tout le monde dans le même bateau" : Mario Kohnen se présente à Charleroi

"On doit remettre tout le monde dans le même bateau" : Mario Kohnen se présente à Charleroi

21:00
1
Le département arbitral confus : Jonathan Lardot s'explique sur la carte rouge d'Etienne Camara

Le département arbitral confus : Jonathan Lardot s'explique sur la carte rouge d'Etienne Camara

20:40
Qu'est-il arrivé à Bruges dans le Topper ? "Quand on domine autant, encaisser ne devrait susciter aucun doute"

Qu'est-il arrivé à Bruges dans le Topper ? "Quand on domine autant, encaisser ne devrait susciter aucun doute"

17:30
Plus sur le terrain depuis décembre : Sébastien Dewaest tranche dans le vif chez les Francs Borains

Plus sur le terrain depuis décembre : Sébastien Dewaest tranche dans le vif chez les Francs Borains

20:20
Accident mortel et délit de fuite en prime : un ancien de Pro League face à des années de prison

Accident mortel et délit de fuite en prime : un ancien de Pro League face à des années de prison

20:00
"Plus d'hésitation après Zulte et Westerlo" : Charleroi explique le C4 d'Hans Cornelis

"Plus d'hésitation après Zulte et Westerlo" : Charleroi explique le C4 d'Hans Cornelis

19:30
Proche de Vincent Euvrard et Edward Still : qui est Mario Kohnen, nouvel entraîneur de Charleroi ?

Proche de Vincent Euvrard et Edward Still : qui est Mario Kohnen, nouvel entraîneur de Charleroi ?

19:00
🎥 "On continue sur cette série" : le joueur du mois de mars en Jupiler Pro League a reçu son prix

🎥 "On continue sur cette série" : le joueur du mois de mars en Jupiler Pro League a reçu son prix

18:00
La décision de la CBAS a-t-elle déjà réglé la course à la promotion en Challenger Pro League ?

La décision de la CBAS a-t-elle déjà réglé la course à la promotion en Challenger Pro League ?

17:00
Charleroi communique... pour dénoncer l'exclusion d'Etienne Camara, et rappeler à l'ordre le corps arbitral

Charleroi communique... pour dénoncer l'exclusion d'Etienne Camara, et rappeler à l'ordre le corps arbitral

16:30
2
Hans Cornelis réagit à son licenciement de Charleroi : "C'est comme ça que fonctionne le football belge"

Hans Cornelis réagit à son licenciement de Charleroi : "C'est comme ça que fonctionne le football belge"

16:00
2
Déjà un point bonus en or ? Pourquoi Malines peut clairement rêver d'Europe

Déjà un point bonus en or ? Pourquoi Malines peut clairement rêver d'Europe

15:00
Pocognoli, Colpaert, Hubert, les nouveaux coachs belges en visite chez Vincent Kompany : "Un charisme naturel"

Pocognoli, Colpaert, Hubert, les nouveaux coachs belges en visite chez Vincent Kompany : "Un charisme naturel"

15:30
Marc Degryse, spectateur attentif du Topper : "Anderlecht me fait peur pour la suite"

Marc Degryse, spectateur attentif du Topper : "Anderlecht me fait peur pour la suite"

12:40
La Gantoise pourrait frapper un grand coup en battant Anderlecht : "On va travailler d'arrache-pied"

La Gantoise pourrait frapper un grand coup en battant Anderlecht : "On va travailler d'arrache-pied"

14:00
Surprise au Mambourg : le Sporting Charleroi vire Hans Cornelis avec effet immédiat !

Surprise au Mambourg : le Sporting Charleroi vire Hans Cornelis avec effet immédiat !

14:30
14
Christian Burgess : "Ce serait impossible pour moi de jouer dans un club avec des supporters d'extrême droite"

Christian Burgess : "Ce serait impossible pour moi de jouer dans un club avec des supporters d'extrême droite"

13:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-1 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved