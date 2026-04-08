Les joueurs en vacances chez les Diables ? La fédération répond aux déclarations d'Ivan Leko !

Ivan Leko n'a pas mâché ses mots après la deuxième mi-temps de ses joueurs contre Anderlecht. Ses propos envers les internationaux a heurté la fédération.

Les prises de position de la fédération envers le Club de Bruges sont de nature assez particulières cette saison. Il y a quelques mois, l'Union Belge recadrait assez sèchement Rudi Garcia après sa sortie sur le C4 de Nicky Hayen. Cette fois, c'est la gueulante d'Ivan Leko sur ses internationaux qui a forcé la fédération à réagir.

Après avoir vu bon nombre de ses joueurs tirer la langue lors de la deuxième mi-temps contre Anderlecht, l'entraîneur croate avait comparé les rassemblements en sélection à des colonies de vacances.

Se sentant visée vu la présence de Brandon Mechele et Joaquin Seys, la fédération belge a réagi par l'entremise de Steven Probst dans Het Nieuwsblad : "Monsieur Leko a tenu ces propos sous le coup de l'émotion, alors qu'il était encore sous l'effet de l'adrénaline. En ce sens, je le comprends, mais ce qu'il dit est tout simplement faux, et nous pouvons le prouver par des données objectives".

La fédération belge en communication permanente avec les clubs

"Nous sommes convaincus que la charge d'entraînement était appropriée ces deux dernières semaines. Nous connaissons nos responsabilités et agissons toujours dans l'intérêt du joueur. Par ailleurs, le Club Bruges nous a confirmé que nos données étaient satisfaisantes. Leko ne parlait probablement pas de nous en particulier", poursuit-il.

La fédération se veut respectueuse du travail des clubs : "La communication est très ouverte. Le Club de Bruges a reçu les dates de la trêve internationale avant même notre retour en Belgique. Nous suivons chaque Diable Rouge tout au long de la saison et sommes en contact étroit et permanent avec les clubs. Nous connaissons les données GPS de leurs entraînements, leur programme de musculation individuel, leur plan nutritionnel. Nous essayons de transposer au mieux ces informations à l'équipe nationale".





Une attention encore renforcée avec l'arrivée de Vincent Mannaert comme Directeur Technique : "Depuis, la santé et la performance sont devenues encore plus importantes. Mannaert a recruté de nombreuses personnes, dont moi-même, issues des clubs, précisément pour renforcer la coopération avec ces derniers et mieux appréhender leurs spécificités".