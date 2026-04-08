Avis aux clubs de Pro League : un grand talent belge quitte le PSV Eindhoven, gratuit !

Connaissez-vous Nicolas Verkooijen ? Alors qu'il a fait ses débuts cette saison avec l'équipe A du PSV Eindhoven, ce jeune milieu créatif n'a pas prolongé son contrat et a annoncé son départ.

Âgé de 19 ans, Verkooijen a commencé la saison en Keuken Kampioen Divisie avec le Jong PSV. Il y a été très convaincant (8 buts et 2 assists en 25 matchs), au point d'intégrer le noyau A en fin d'année passée et de commencer à grappiller des minutes, par-ci par-là, ces derniers mois.

Mais avec 3 apparitions en Eredivisie, Verkooijen avait une décision à prendre : prolonger son bail au PSV Eindhoven, ou partir libre en fin de saison. Face à la concurrence solide au sein du champion des Pays-Bas, il a opté pour un départ.

Verkooijen signera-t-il en Belgique ?

"J'ai annoncé la semaine dernière que je quittais le club », a déclaré Verkooijen dans le Eindhovens Dagsblad. "Je franchis une nouvelle étape dans mon parcours. D'un côté, c'est vraiment dommage. Je suis ici depuis très longtemps, mais l'occasion se présente maintenant de tenter autre chose".

Reste à savoir ce que sera cet "autre chose", car Nicolas Verkooijen a des options sur la table : récemment, il était cité en Belgique.



"Plusieurs clubs, notamment en Allemagne, se sont manifestés. Je vais examiner ces propositions avec mes proches dans les prochains jours, puis je prendrai ma décision", conclut le milieu de terrain belge, international U21. Les clubs de Pro League seraient inspirés de s'y pencher.