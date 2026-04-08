Mignolet arrêtera à 38 ans, Neuer performe à 40 : "Rien d'étonnant"

Simon Mignolet était un spectateur attentif du duel de Ligue des champions entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Notre compatriote a vu son collègue gardien Manuel Neuer briller, à 40 ans.

Le Bayern s'est imposé 1-2 et a dominé de longues phases de la rencontre. Il a toutefois aussi pu remercier Manuel Neuer pour plusieurs arrêts de très grande classe. Et cela à 40 ans. Simon Mignolet n'est pas surpris, a-t-il expliqué dans Sporza Daily.

Mignolet pas surpris du niveau de Manuel Neuer

"Ce qui me frappe, c'est que beaucoup de gens soient encore étonnés que Neuer soit capable de sortir de telles prestations", confie le gardien du Club de Bruges. "On entend dire : il a quand même 40 ans. Mais un club du calibre du Bayern, avec un entraîneur comme Kompany, ne met pas dans les buts quelqu'un qui n'a plus ce niveau".

"S'ils voient à l'entraînement qu'il n'a plus ce niveau, ils mettraient quelqu'un d'autre entre les poteaux. À ce moment-là, peu importe que tu t'appelles Manuel Neuer", estime-t-il.

"C'est donc aussi surprenant pour moi de voir que tout le monde écarquille les yeux maintenant. Parce que cette qualité ne s'en va pas soudainement. Je suis certain qu'il le montre encore chaque jour à l'entraînement."

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Neuer évolue au Bayern depuis 2011. Il totalise déjà 592 matchs avec le Rekordmeister et y a gardé sa cage inviolée à 275 reprises. Son armoire à trophées comprend notamment douze titres de champion d'Allemagne, six DFB-Pokals et deux Ligues des champions.