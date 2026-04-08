Un Diable Rouge pour remplacer Simon Mignolet ? Une condition serait nécessaire

Simon Mignolet va ranger les gants au terme de la saison en cours. Remplacer un tel monument ne sera pas une mince affaire.

Bart Verhaeghe a déjà évoqué la succession de Simon Mignolet, et l'assure : le Club de Bruges voudra faire venir un gardien de haut niveau et d'un calibre comparable, même si réitérer l'énorme coup qu'avait été le retour du Diable Rouge en Belgique sera difficile.

On a déjà cité deux noms avec insistance : Koen Casteels, qui aurait écarté l'idée de revenir en Belgique, et Jari De Busser, portier de Go Ahead Eagles. Football Insider affirme désormais qu'un autre gardien belge est envisagé : rien moins que Matz Sels (34 ans).

Matz Sels, à Bruges en cas de relégation de Nottingham ?

Le gardien de but de Nottingham Forest a quitté la Belgique en 2016 pour Newcastle United ; revenu en prêt à Anderlecht, en 2017, il signait ensuite à Strasbourg. En 2024, il retrouvait l'Angleterre et Nottingham, avec qui il a été élu gardien de la saison passée.

Cette saison se passe moins bien pour Nottingham Forest mais Football Insider assure cependant que le club anglais ne compte pas laisser filer Sels pour Bruges. Un point, cependant, peut s'avérer crucial : le maintien ou non du club en Premier League.

En cas de descente, il ne serait pas impossible que le Club de Bruges parvienne à convaincre Nottingham Forest, d'autant plus que Matz Sels entamera sa dernière année de contrat. Le Diable Rouge est estimé à 4 millions d'euros sur Transfermarkt.





Pour le FC Bruges, ce serait une solution de prestige mais aussi une solution à assez court terme : Matz Sels a déjà 34 ans, tandis que Mignolet était revenu en Belgique à l'âge de 31 ans - ce qui rendait son transfert encore plus sensationnel à l'époque. Une chose est sûre cependant, ce serait un joli coup de plus.