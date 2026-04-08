Philippe Albert déclare forfait pour la Coupe du Monde 2026 en raison de problèmes de santé

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Consultant vedette de la RTBF, Philippe Albert ne fera pas le déplacement aux USA. Une décision liée à des soucis cardiaques.

La RTBF a annoncé la nouvelle cette semaine : Philippe Albert (58 ans), consultant phare de la chaîne publique qui diffusera la Coupe du Monde cet été, ne fera pas le voyage aux USA pour y commenter la compétition. Une décision liée à des soucis médicaux.

"J’ai récemment eu plusieurs soucis de santé", explique le consultant. "Il y a trois semaines, j’ai dû me faire hospitaliser pendant dix jours à cause de problèmes cardiaques. Sur base des premiers examens, les spécialistes m’ont déconseillé le voyage vers les Etats-Unis. Je me devais de les écouter et j’ai renoncé à ce déplacement".

Philippe Albert pourra travailler depuis la Belgique 

Philippe Albert, ex-Diable Rouge, est le consultant vedette de la RTBF depuis la Coupe du Monde 2018, lors de laquelle il avait fait le déplacement en Russie et marqué les esprits avec son célèbre "Je l'ai dit bordel !", lancé lors de la remontée fantastique des Diables contre le Japon en 8e de finale.

On ignore si quelqu'un le remplacera sur le sol étatsunien pour la compétition, mais Albert devrait quoi qu'il en soit être actif depuis la Belgique. Pour l’instant, tous les feux sont au vert et l’évolution de ma santé est positive. La suite, c’est une opération prévue pour fin avril, suivie d’une courte période de repos complet. Jusqu’à l’opération et à partir de mi-mai, je pourrai travailler sans le moindre souci en Belgique", précise-t-il.


Nul doute que Philippe Albert manquera aux téléspectateurs belges mais aussi à ses collègues et confrères de la presse, sa compagnie étant fort appréciée. On lui souhaite un prompt rétablissement !

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