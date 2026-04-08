Hans Vanaken va entrer dans sa dernière année de contrat à Bruges : une tendance nette se dessine

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Hans Vanaken fait plus que jamais partie des meubles au Club de Bruges. Cela devrait se traduire par un nouveau contrat.

Le soin mis par le Club de Bruges à retaper Hans Vanaken pendant la trêve internationale démontre encore une fois toute son importance au sein de l'équipe. Depuis qu'il a repris les clés du jeu brugeois à Victor Vazquez il y a plus de dix ans, il n'a jamais cessé d'en être le dépositaire.

De Lior Refaelov à Christos Tzolis, les artistes se sont succédés autour de lui. Mais Vanaken est toujours resté cette courroie de transmission, tout en gardant cette capacité à surgir en infiltration de la deuxième ligne.

Hans Vanaken prêt à prolonger le plaisir

Du haut de ses 33 ans, le Limbourgeois en a encore sous le coude. Fier Diable Rouge qu'il est redevenu, personne en Europe n'a joué autant de matchs que lui en 2025. Un signal clair que le Club peut continuer à compter sur lui.

Cela tombe bien, car Vanaken va entrer dans sa dernière année de contrat en Venise du Nord. La direction ne veut pas voir la moindre pression s'installer avant l'échéance du bail. La volonté est donc de le prolonger.

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Une perspective qui cadre bien avec les plans du principal intéressé. Het Nieuwsblad rapporte ainsi qu'un nouveau contrat est plus que jamais dans les cartons. Si Simon Mignolet prendra sa retraite à l'issue de la saison, le reste de l'épine dorsale sera vraisemblablement encore bien là.

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