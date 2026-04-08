Encore une mauvaise nouvelle pour Anderlecht avant la réception de La Gantoise

Certains joueurs étaient à la peine dimanche à Bruges, et on peut donc s'attendre à ce que Jérémy Taravel fasse des changements. Mais il n'aura pas un noyau complet à disposition.

Le RSC Anderlecht était privé de quelques joueurs pour l'entame de ces Playoffs : Nathan Saliba était suspendu, Ilay Camara légèrement blessé. L'entrejeu anderlechtois a été en difficulté, et Killian Sardella au back droit également.

Pour la réception de Gand, on peut donc s'attendre à du changement, certains joueurs entrés au jeu ayant également marqué des points (on pense à Mario Stroeykens). Mais Jérémy Taravel ne pourra a priori pas encore aligner son équipe-type.

Camara pas encore de retour ?

En effet, selon les informations de la Dernière Heure, Ilay Camara, qui ressentait une gêne ces dernières semaines, pourrait bien ne pas encore fait son retour pour le deuxième match des Playoffs. Camara avait déjà manqué le dernier match de la phase classique.

En son absence, Killian Sardella a disputé un match particulièrement compliqué au Jan Breydel, souffrant comme rarement face à Christos Tzolis.



Battre Gand sera déjà nécessaire pour le RSC Anderlecht, qui est 6e après une journée de phase finale et va donc devoir lancer ses Playoffs pour commencer à grimper au classement.