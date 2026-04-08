Vincent Kompany apporte encore son soutien à Vinicius Jr : "Il doit rester comme il est"

Vincent Kompany apporte encore son soutien à Vinicius Jr : "Il doit rester comme il est"
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Vincent Kompany avait été le principal soutien de Vinicius Jr après le scandale ayant eu lieu à Benfica, lors duquel le Brésilien affirmait avoir été la cible d'injures racistes de la part d'un adversaire.

Il y a plusieurs mois de cela, Vinicius Jr avait vécu une soirée très difficile à Lisbonne lors du déplacement du Real Madrid au Benfica. Pris pour cible par le public lisboète, qui lui a adressé des injures racistes, le Brésilien avait également accusé Gianluca Prestianni de l'avoir traité de singe à plusieurs reprises - le joueur nie toujours fermement.

Vincent Kompany, dans un long speech qui a fait grand bruit, avait alors défendu Vinicius Jr, partageant son expérience du racisme dans le football et pointant notamment du doigt José Mourinho, l'entraîneur de Benfica, qui avait défendu Prestianni et critiqué Vinicius.

Kompany défend Vinicius Jr 

La personnalité de l'attaquant brésilien lui vaut en effet énormément d'inimitié, ce qui a encore amené Kompany à défendre le joueur du Real Madrid cette semaine en conférence de presse. "Vinicius est comme il est et il doit rester comme il est", affirme le coach du Bayern Munich.

"Je trouve qu'il faut que des joueurs sortent du lot. Nous avons aussi des joueurs comme ça et nous les apprécions. C'était le cas de Franck Ribéry à l'époque au Bayern Munich", rappelle Kompany. "Vini a tout mon soutien et tout mon respect, même si j'espère qu'il ne sera pas en forme contre nous la semaine prochaine".

Lire aussi… 🎥 "Tu pariais toujours contre mon équipe" : quand Kompany taquine un ancien équipier devenu analyste
Ce mardi, le Bayern a pris une belle option sur les demi-finales de la Champions League en allant s'imposer (1-2) au Real Madrid. 

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