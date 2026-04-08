Analyse Qui est le meilleur entraîneur du moment, et pourquoi s'appelle-t-il Vincent Kompany ?

Qui est le meilleur entraîneur du moment, et pourquoi s'appelle-t-il Vincent Kompany ?
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Qu'est-ce qui peut arrêter ce Bayern Munich de Vincent Kompany ? Rien, a-t-on presque envie de répondre. Alors qu'il fêtera son 40e anniversaire ce 10 avril, Vince the Prince peut aisément être considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du moment... si pas le meilleur, tout simplement.

Pep Guardiola, Mikel Arteta, Carlo Ancelotti et d'autres auront certainement leur mot à dire. Mais notre question est la suivante : Vincent Kompany n'est-il pas le meilleur entraîneur du monde à l'heure actuelle ?

Y répondre complètement demanderait bien des analyses qui ne mettraient de toute manière pas tout le monde d'accord, tant la sensibilité à tel ou tel facteur, le clubisme et bien d'autres éléments peuvent entrer en ligne de compte.

Un football total, inarrêtable

Vient tout de même le moment de déposer quelques statistiques : il va offrir sa deuxième Bundesliga consécutive à un Bayern qui avait perdu le sacre avant son arrivée, propose un football total qui a rapidement mis tous les observateurs sous le charme, meilleure attaque et meilleure défense du championnat avec 100 buts marqués et 27 encaissés en 28 matchs, 34 buts marqués et 11 encaissés en 11 matchs de Ligue des Champions.

Ce déplacement au Real Madrid était son centième match sur le banc du Bayern Munich. Son bilan ? 76 victoires, 13 partages, 11 défaites. 2,41 points par match en moyenne. 302 buts marqués, 101 encaissés. Qui dit mieux ?

Ce n'est pas tout : il devient le premier entraîneur du Bayern Munich à battre le Real Madrid depuis Jupp Heynckes en 2012, le premier entraîneur du Bayern Munich à gagner au Santiago Bernabeu depuis 25 ans, permet à ses joueurs offensifs d'afficher des statistiques déroutantes, ne reçoit que des commentaires élogieux de ceux qui suivent son travail en interne et au quotidien. La liste est très longue et peut encore continuer, mais Vincent Kompany coche toutes les cases.

Lire aussi… 🎥 "Tu pariais toujours contre mon équipe" : quand Kompany taquine un ancien équipier devenu analyste

Toutes les cases de l'entraîneur moderne, qui préfère marquer un but de plus que son adversaire que d'en concéder un de moins. "Non, je ne suis pas énervé par ce but encaissé, car nous avons tout essayé pour en marquer davantage", répondait-il encore à Thierry Henry sur le plateau de CBS Sports après la rencontre d'hier soir.

L'humilité, dont ont encore témoigné les quelques nouveaux entraîneurs belges qui sont allés lui rendre visite la semaine dernière, l'aura qu'il dégage et même... son style vestimentaire, qui a fait le tour des réseaux sociaux ce mardi soir, en sont décrits comme idéaux pour coller à son charisme.

La Ligue des Champions pour entériner son statut de meilleur coach du moment ?

Vincent Kompany semble transformer tout ce qu'il touche en or. C'est aussi ce qu'on s'était dit à Burnley, où Vince the Prince avait signé une saison à 101 points en Championship avant d'être immédiatement relégué de la Premier League, la faute à un mercato (qu'il avait en partie réalisé avec l'arrivée de nombreux joueurs de Pro League) qui n'était pas à la hauteur de l'élite du football anglais.

Mais lorsqu'il a un noyau capable de répondre à ses demandes, Vincent Kompany met en place une équipe inarrêtable, qui est en train de rouler sur l'Europe entière et qui sera la favorite incontestable à la victoire finale en Ligue des Champions en cas d'élimination du Real Madrid à l'issue du match retour et de qualification pour le dernier carré de la compétition.

Toutes ces performances doivent apporter toujours plus de regrets aux supporters du Sporting d'Anderlecht ainsi qu'à l'ancienne direction. Rappelons que Kompany, à la suite de conflits internes, était parti "d'un commun accord" du Lotto Park malgré une finale de la Coupe de Belgique avec un effectif pourtant moins qualitatif que l'actuel.

Pour l'ancien Diable Rouge, il ne s'agissait que d'étapes dans son processus, lui qui peut aujourd'hui incontestablement se targuer d'être l'un des meilleurs entraîneurs du monde... si pas le meilleur. Et succéder à Raymond Goethals, seul entraîneur belge vainqueur de la Ligue des Champions, avec Marseille en 1993, ne ferait que le confirmer.

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