"Ils perdaient le ballon après deux secondes" : Radja Nainggolan et Stijn Stijnen dézinguent Anderlrecht

Anderlecht a débuté ses Playoffs par une petite claque au Club de Bruges. Radja Nainggolan et Stijn Stijnen n'y vont pas de main morte.

Radja Nainggolan et Stijn Stijnen : deux têtes brûlées du football belge réunies au Patro Eisden, et maintenant dans leur nouveau podcast, baptisé Ongefilterd. Les deux hommes avaient beaucoup à dire sur la prestation d'Anderlecht dans le topper. Nainggolan a ouvert les hostilités : "J'ai regardé la première mi-temps avec beaucoup d'attention et j'ai trouvé Anderlecht très faible".

"Par moments, c'était même dramatique. Ils ne trouvaient aucune solution. Du côté du Club de Bruges, c'était tout de suite le couteau sous la gorge, Anderlecht perdait le ballon après deux secondes à chaque fois. Le score est finalement clément quand tu regardes le match", poursuit le Ninja.

Plusieurs classes d'écart entre Anderlecht et Bruges

La deuxième mi-temps a pourtant été plus partagée : "Le Club a mis le frein à main en seconde période. Après le 3-0, ils ont eu le sentiment que ça devenait trop facile".

Stijn Stijnen le rejoint sur le non-match des Mauves : "La première mi-temps était humiliante. Ce n'était pas seulement un bloc bas, mais l'espace entre les lignes était tout simplement trop grand. Quand tu vois comment Sabbe, Onyedika et Vanaken se sont retrouvés entre le milieu et la défense...". Stijnen connaît bien la frustration qui peut habiter Taravel pour avoir lui-même subi la loi de Seraing ce week-end.

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Egalement sur le plateau, Olivier Deschacht ne pouvait qu'acquiescer : "C'était aussi un problème tactique. Ils n'avaient absolument aucune réponse. Voir Bertaccini et Hazard, en tant que deux attaquants, rester à regarder Mechele et Ordonez relancer, c'était du jamais-vu".