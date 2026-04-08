Passé par Neerpede et désormais retraité, il se reconvertit... sur Netflix

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Photo: © photonews
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Rurik Gislason, ex-international islandais désormais retraité et âgé de 38 ans, a entamé une reconversion surprenante. Il est en effet à l'affiche d'une nouvelle production Netflix.

Rurik Gislason a eu une carrière tout ce qu'il y a de plus honnête, et qui est brièvement passée par la Belgique : l'Islandais a évolué pendant un an à Neerpede, en 2004-2005. C'est cependant au pays, au HP Kopavogur, qu'il va faire ses débuts professionnels.

Portant les couleurs d'Odense et du FC Copenhague au Danemark, puis de Nuremberg et Sandhausen en Allemagne, Gislason sera international islandais à 53 reprises, disputant notamment la Coupe du Monde 2018 avec sa sélection.

De Neerpede à Netflix 

Mais en 2020, Gislason prend sa retraite, à seulement 32 ans. Il entame alors une reconversion surprenante, remportant notamment le télécrochet Let's Dance (l'équivalent allemand de Danse avec les stars). 

Désormais, son physique taillé dans le roc et son allure de viking lui ont permis de décrocher un rôle dans une production Netflix. L'ancien jeune de Neerpede est en effet à l'affiche de la comédie allemande Mange, prie, aboie, sortie ce 1er avril sur la plateforme de streaming. 

La popularité de Rurik Gislason a explosé après sa carrière de footballeur, son physique lui ayant offert des opportunités de mannequinat donné une étiquette de "sex-symbol" suivi par plus de 700.000 personnes sur Instagram. 

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