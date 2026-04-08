Contrat pro et star de la Future Cup : un jeune d'Anderlecht attire tous les regards

Rami Lougmani voit les choses s'accélérer pour lui en ce début d'année 2026. Un mois après avoir signé son premier contrat professionnel, il a brillé à la Future Cup, aux Pays-Bas.

Sera-ce le prochain grand talent issu de Neerpede ? Rami Lougmani, 16 ans, attire en tout cas les regards. Le solide attaquant a connu une progression fulgurante ces derniers mois, au point de signer son premier contrat professionnel il y a quelques semaines de cela.

Son nom n'était pas toujours cité parmi les véritables pépites - comme Nga Kana, Onia Seke ou Crésus Kana - mais avec son gabarit (1m85), il a continué à progresser pour s'imposer comme un joueur indispensable aussi au collectif.

Lougmani, un Praet ou un Jaadi ?

Et désormais, il brille aussi à titre individuel : lors de la Future Cup, à Amsterdam, Lougmani a terminé meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Par le passé, Dennis Praet et Anouar Ait El Hajd avaient été élus meilleurs joueurs du tournoi.

Mais aussi, en contre-exemple, un certain Nabil Jaadi en 2013 - un talent qui n'a jamais confirmé, n'a pas joué une minute en A et est sans club depuis l'été dernier après un passage à Tanger. Rami Lougmani a donc devant lui la preuve que le plus dur reste à faire.

Tim Borguet, interrogé par La Dernière Heure au sujet de l'avenir de ces talents U17, temporise : "Pour ces joueurs, l'avenir passe d'abord par la case U23. Le plan est qu'ils fassent comme Nathan De Cat, Tristan Degreef et qu'ils aient d'abord une saison chez les Futures dans les jambes".





Aux côtés de Lougmani, on retrouve également des garçons comme Adjani Mujangi-Bia, Noé Kagé ou encore Milan Debast, des noms bien connus des suiveurs du football belge.