Sébastien Dewaest était déjà dans le dur avant les Francs Borains : "J'ai fait une sorte de dépression"

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Sébastien Dewaest vit les dernières semaines de sa carrière de joueur professionnel. Une décision qui le laisse en paix avec lui-même.

Les Francs Borains ont confirmé hier soir la fin de carrière à venir de Sébastien Dewaest. Gêné par son genou depuis des mois, l'ancien guerrier de Charleroi et de Genk arrête les frais. A cette occasion, il s'est confié sur ses derniers mois difficiles auprès du journal Le Soir.

"La réflexion a commencé en octobre 2025, lorsque je me suis blessé au genou. J’avais déjà des antécédents importants, notamment des problèmes de cartilage. La prochaine étape pouvait être une prothèse de genou. J’ai suivi un traitement pour me donner toutes les chances de revenir. J’ai repris en janvier avec un match avec les U21, cela s’est bien passé", explique-t-il.

Le début de la fin : "Mais une semaine plus tard, à l’entraînement, il y a eu une rechute. Cela m’a conforté dans mon idée. J’ai tenté un autre traitement avec un médecin que j’avais connu à Genk : des injections qui ont tenu deux semaines, sans douleur. Puis tout est revenu. À un moment donné, mon corps m’a envoyé des signaux pour me dire que c’était fini".

Sébastien Dewaest : un physique athlétique à la fois force et faiblesse

Avant de rejoindre le Borinage, Dewaest avait déjà traversé une période difficile à Chypre, malgré le cadre de vie : "À un moment donné, j’ai fait une sorte de dépression. J’ai pris du poids. J’ai voulu arrêter et j’ai cassé mon contrat. Et puis, les Francs Borains m’ont tendu la main. J’ai été honnête avec eux. On s’est mis un défi. En deux mois, je devais avoir perdu les 20 kilos excédentaires".

Challenge accepté, après réflexion : "Mon agent m‘a dit : "Va quand même t’entraîner ! Tu verras, si tu prends du plaisir, c’est que tu n’es pas prêt à arrêter". Ma femme m’a dit la même chose. Et j’ai retrouvé un peu ce côté familial qui me plaisait, même si j’étais cuit après avoir effectué deux tours de terrain en guise d’échauffement".

Lire aussi… Plus sur le terrain depuis décembre : Sébastien Dewaest tranche dans le vif chez les Francs Borains

Sébastien Dewaest n'est jamais revenu à son niveau d'antan, mais a tout de même réussi à s'imposer comme titulaire. Son corps l'a toutefois rattrapé et poussé à faire un choix : "Je me dis que si je me fais opérer, je risque d’avoir un handicap et de ne plus pouvoir faire certaines choses, comme courir. Je peux encore le faire, mais ensuite je suis bloqué pendant plusieurs jours. Il faut penser à l’après". 

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