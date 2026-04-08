Un journaliste espagnol met Kompany dans l'embarras : "Vous allez me créer des soucis avec Thibaut Courtois"

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Photo: © photonews

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Vincent Kompany était aux anges après la victoire 1-2 du Bayern Munich au Real Madrid. Il est notamment revenu sur la grande performance de Manuel Neuer.

Si le Bayern Munich aurait dû revenir du Santiago Bernabéu avec plus de deux buts marqués, il aurait aussi pu en encaisser plus d'un. Lorsque le Real Madrid a poussé, Manuel Neuer a sorti le grand jeu, il a d'ailleurs été élu homme du match.

Vincent Kompany sait ce qu'il doit à son gardien : "Manu a réalisé des arrêts incroyables. Le fait qu’il reste à ce niveau encore aujourd’hui, je ne sais pas ce que c’était il y a encore quelques années, mais il m’impressionne chaque jour, à 40 ans. C’est encore l’un des meilleurs gardiens du monde".

Le meilleur gardien de l’histoire ? Un journaliste a mis Kompany dans l'embarras avec cette question : "Vous allez me créer des soucis avec mon ami Thibaut Courtois. Mais oui c’est l’un des tout meilleurs. Et il le démontre depuis très, très longtemps", a répondu Vince the Prince.

Manuel Neuer, un jeune prometteur...à suivre dans les années à venir

Kompany est bien placé pour reconnaître les mérites de Neuer de prester en tant que jeune quadragénaire puisqu'il est...plus jeune que lui. "Je l’ai déjà dit : 40 ans, c’est encore jeune. J’aurai 40 ans ce week-end et je sais que c’est encore jeune. Nous avions besoin de lui aujourd’hui. Il n’y a pas de succès à ce niveau sans ces moments d’un gardien de but, d’un défenseur, d’un attaquant… et nous en aurons besoin à nouveau la semaine prochaine".

Lire aussi… "Le reste est marginal" : Vincent Kompany est venu, a vu et a mis le Santiago Bernabéu à ses pieds
Manuel Neuer a beau connaître de plus en plus de problèmes physiques, lorsqu'il est sur le terrain, ses réflexes et sa prestance font la différence. Au point que le dernier rempart du Rekordmeister pourrait encore prolonger d'un an en fin de saison.

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