Dennis Ayensa ne joue plus uniquement pour aider le Standard... et c'est tout profit pour les Rouches

Dennis Ayensa ne joue plus seulement pour guider le Standard vers l'Europe, ni pour assurer sa place aux côtés de Bruny Nsimba la saison prochaine. Le néo-international iranien rêve de Coupe du monde et doit impérativement marquer des points durant les Europe Play-Offs.

C'est le sourire aux lèvres que Dennis Ayensa s'était présenté dans la zone mixte du King Power at Den Dreef de Louvain après son doublé inscrit en une demi-heure, le week-end dernier. Une sortie de banc décisive, lors de laquelle l'attaquant des Rouches a placé une magnifique reprise de la tête décroisée avant de tuer tout suspense, en convertissant un penalty qu'il avait lui-même provoqué.

Pour son 65e match, soit le même nombre de matchs qu'il a disputés sous les couleurs de l'Union, l'avant-centre de 29 ans a inscrit son premier doublé pour le Standard et totalise désormais 15 buts et 3 passes décisives, contre 14 buts et 5 passes décisives lors de son passage au Parc Duden.

Dennis Ayensa est désormais le meilleur buteur du Standard

Décrit comme un joueur qui multiplie les efforts et les pressings, mais qui peine à faire la différence dans le rectangle adverse, Dennis Ayensa a inscrit ses sixième et septième buts de la saison, ce qui en fait le meilleur buteur du Standard toutes compétitions confondues devant Rafiki Saïd, qui a trouvé le chemin des filets à cinq reprises en championnat, mais pas en Coupe, là où Ayensa avait inscrit un but à Beveren et à Dender.

Alors que le Standard a déjà recruté Bruny Nsimba pour la saison prochaine et cherchera le meilleur moyen de l'épauler, avec Timothé Nkada ou encore René Mitongo parmi les prétendants, Dennis Ayensa vient de marquer de gros points pour, premièrement, assurer sa place de titulaire d'ici à la fin de la saison, là où Nkada est encore passé à côté de son match à Louvain et ne parvient décidément pas à convaincre.

Un temps de jeu qui s'avérera plus que déterminant pour le néo-international iranien. Ayensa a rejoint sa nouvelle sélection pour la première fois lors de la trêve internationale du mois de mars et a participé à toutes les séances d'entraînement, mais n'a pas encore eu l'occasion de se montrer en match puisque toute la paperasse administrative concernant son changement de nationalité sportive n'avait pas encore été remplie.





Il joue sa place de titulaire... et son billet pour la Coupe du monde

Dans cette fin de saison, Dennis Ayensa ne joue donc pas seulement pour guider le Standard vers la septième place et l'Europe, ni pour se mettre en pôle position pour garder une place de titulaire la saison prochaine. Ces éléments entrent évidemment en compte, mais l'attaquant du Standard joue, pour le moment, aussi et surtout pour valider sa place à la prochaine Coupe du monde.

"Je vais essayer de me montrer chaque semaine ici pour avoir la chance d'être repris. Jouer la Coupe du monde est un rêve pour chaque joueur. Mais en attendant, je me concentre sur mon travail au Standard pour aider l'équipe au maximum, car c'est comme ça que je vais convaincre le sélectionneur. C'est une bonne chose d'avoir une motivation différente qu'uniquement celle de jouer les Play-Offs 2", nous glissait-il après son doublé à OHL.

Joueur véritablement collectif, qui n'a de toute manière pas les facultés de dribbler une défense seul avant d'aller marquer, Dennis Ayensa fera encore plus d'efforts que durant la saison régulière pour se mettre en valeur et marquer des points. Tout bénéfice, évidemment, pour le Standard, qui a peiné offensivement et qui a cherché un attaquant prolifique capable d'enchaîner les buts depuis la fin de l'été.

Dennis Ayensa avait signé cinq buts et deux passes décisives en sept matchs en janvier-février 2025, et c'est le genre de séries dont il aura encore besoin pour accomplir ses objectifs personnels, ainsi que ceux du club. Il sera donc attendu au tournant face à Westerlo, samedi soir à Sclessin.