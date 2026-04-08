L'appel d'Anderlecht, un salaire à tomber à la renverse : Sébastien Dewaest dévoile ses transferts ratés

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Photo: © photonews

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Sébastien Dewaest mettra un terme à sa carrière en fin de saison. Une carrière qui aurait pu l'emmener vers des chemins bien différents.

C'est surtout à Charleroi et à Genk que Sébastien Dewaest a marqué les esprits. Felice Mazzù en avait fait son capitaine, l'actuel défenseur des Francs Borains avait ainsi hérité du brassard à Anfield, en Ligue des Champions. Mais il a également connu des périodes plus sombres, comme cette mise à l'écart sous Hannes Wolf.

"J’avais demandé à partir, ce que la direction limbourgeoise a refusé. Il y avait pourtant un intérêt concret d’Anderlecht. J’avais discuté au téléphone avec Vincent Kompany, et avec Peter Verbeke, qui était là à l’époque. Sur le moment, cela a été difficile à accepter. Mais aujourd’hui, je n’ai aucun regret. Je suis en paix avec moi-même", explique-t-il dans Le Soir.

Dewaest pas loin de signer au Mexique

Autre offre tentante, l'appel des Tigres au Mexique, le club d’André-Pierre Gignac, après le titre de champion en 2018/2019 : "J’étais en vacances. Mon agent m’appelle et me dit : 'Tu es tout seul ?'. Je dis : 'Non, je suis avec ma famille', on était partis à Dubaï. Et il me dit : 'Éloigne-toi un peu, mets-toi tout seul, on doit parler. J’ai une offre pour toi, mais le championnat n’est pas sexy'. Je lui dis : 'C’est où ? ». Il me dit : 'Au Mexique'. Je lui dis tout de suite : 'Oublie. Je n’y vais pas' ".

"Et puis, il rigole au téléphone et me dit : 'Tu ne veux pas même savoir combien d’argent tu vas gagner ?'. Je lui dis : 'Oui, tu peux me dire, mais ça ne me fera pas changer d’avis.' Et puis là, il me donne le montant et je me dis que ce n’est pas possible, qu’il rigole de moi, qu’un salaire comme ça, c’est impossible. De l’ordre de ce qu’on peut gagner aujourd’hui au Qatar ou en Arabie saoudite", se souvient Dewaest.

Lire aussi… Le meilleur entraîneur de sa carrière ? Sébastien Dewaest le met devant Felice Mazzù : "C'était incroyable"
Un montant qui l'a tout de même fait cogiter : "Du coup, il me dit : « Ok, tu ne veux pas, réfléchis-y et tu reviens vers moi. » J’en ai discuté avec ma femme, mais Genk a directement fermé la porte à un transfert et une ou deux semaines plus tard, j’ai resigné pour cinq ans dans le Limbourg".

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