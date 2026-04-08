🎥 "Tu pariais toujours contre mon équipe" : quand Kompany taquine un ancien équipier devenu analyste

Vincent Kompany est proche de réaliser son plus grand exploit en tant qu'entraîneur après avoir battu le Real Madrid (1-2) à l'extérieur. Il a été félicité par son ancien coéquipier à Manchester City, Micah Richards.

Après la victoire du Bayern Munich à Santiago Bernabeu, Vincent Kompany s'est présenté au micro de CBS Sports. Il y a retrouvé deux têtes bien connues : Thierry Henry, qu'il a croisé en Premier League mais surtout en équipe nationale quand le Français y était entraîneur adjoint, et Micah Richards, son ancien coéquipier à Manchester City.

Ce dernier a félicité Kompany, et tenu à souligner qu'il avait toujours vu en lui un potentiel grand entraîneur, et ce alors qu'il était encore joueur. "C'est beau de voir ton parcours depuis Burnley jusqu'au Bayern. Il y avait beaucoup de questions au début", pointe Richards.

Kompany taquine Richards

"Mais j'ai toujours su, dans le vestiaire à l'époque quand tu étudiais alors qu'on faisait les idiots, que tu atteindrais le top. Je voulais juste te féliciter", a ajouté l'ancien défenseur, que Vincent Kompany a alors taquiné.

"Micah, je veux juste dire une chose : je regardais votre émission l'année passée et tu donnais toujours mon équipe perdante", rigole le Belge. "Je rigole, tu sais que ce n'est que de l'amour, Micah".

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Avec cette victoire à Madrid, le Bayern de Kompany est tout proche d'une qualification pour les demi-finales, qui serait le plus beau fait d'armes de l'ancien coach d'Anderlecht. De quoi en faire l'un des meilleurs coachs du monde... ?