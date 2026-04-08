🎥 "Tu pariais toujours contre mon équipe" : quand Kompany taquine un ancien équipier devenu analyste

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Vincent Kompany est proche de réaliser son plus grand exploit en tant qu'entraîneur après avoir battu le Real Madrid (1-2) à l'extérieur. Il a été félicité par son ancien coéquipier à Manchester City, Micah Richards.

Après la victoire du Bayern Munich à Santiago Bernabeu, Vincent Kompany s'est présenté au micro de CBS Sports. Il y a retrouvé deux têtes bien connues : Thierry Henry, qu'il a croisé en Premier League mais surtout en équipe nationale quand le Français y était entraîneur adjoint, et Micah Richards, son ancien coéquipier à Manchester City.

Ce dernier a félicité Kompany, et tenu à souligner qu'il avait toujours vu en lui un potentiel grand entraîneur, et ce alors qu'il était encore joueur. "C'est beau de voir ton parcours depuis Burnley jusqu'au Bayern. Il y avait beaucoup de questions au début", pointe Richards.

Kompany taquine Richards 

"Mais j'ai toujours su, dans le vestiaire à l'époque quand tu étudiais alors qu'on faisait les idiots, que tu atteindrais le top. Je voulais juste te féliciter", a ajouté l'ancien défenseur, que Vincent Kompany a alors taquiné. 

"Micah, je veux juste dire une chose : je regardais votre émission l'année passée et tu donnais toujours mon équipe perdante", rigole le Belge. "Je rigole, tu sais que ce n'est que de l'amour, Micah".

Lire aussi… Qui est le meilleur entraîneur du moment, et pourquoi s'appelle-t-il Vincent Kompany ?
Avec cette victoire à Madrid, le Bayern de Kompany est tout proche d'une qualification pour les demi-finales, qui serait le plus beau fait d'armes de l'ancien coach d'Anderlecht. De quoi en faire l'un des meilleurs coachs du monde... ?

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