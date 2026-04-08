Analyse Il fait encore des sceptiques, mais a tout pour devenir une révélation au Standard : "J'ai beaucoup progressé"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Il fait encore des sceptiques, mais a tout pour devenir une révélation au Standard : "J'ai beaucoup progressé"
Photo: © photonews
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Capable de souffler le chaud et le froid, Adnane Abid n'a pas encore convaincu tous les supporters du Standard. Sa progression, surtout visible depuis l'après-trêve hivernale, montre cependant que le club du bord de Meuse doit lui laisser du temps.

Cela fera bientôt un an, le 13 mai, que Marc Wilmots a repris les rênes de la direction sportive du Standard de Liège. À son arrivée, deux messages forts : remettre le Matricule 16 le plus rapidement possible à sa place dans le haut du panier du football belge, tout en soulignant qu'il pourrait falloir jusqu'à trois ou quatre mercatos pour retrouver une équipe véritablement compétitive.

Après deux fenêtres de transferts, et à l'aube de son deuxième mercato d'été, le directeur sportif a déjà remodelé une majeure partie de l'effectif qu'il a découvert à son arrivée. Si le secteur défensif, avec Epolo, Hautekiet, Dierckx, Lawrence ou encore Fossey, est resté plus ou moins le même, à une ou l'autre exception près (Homawoo, Mortensen), le cœur du jeu et le secteur offensif ont, quant à eux, déjà bien bougé.

Adnane Abid cherche encore de la régularité, mais montre du potentiel

Et après, presque, une première saison complète, on peut déjà écrire que Marc Wilmots a réalisé de bons et de bien moins bons coups, ce qui est néanmoins logique quand on réalise un mercato de reconstruction et de paris avec des moyens limités.

Rafiki Saïd, malgré sa capacité à souffler le chaud et le froid, peut être considéré parmi les bons élèves, au même titre que Gustav Mortensen, Josué Homawoo et Tobias Mohr, qui sont arrivés librement, Bernard Nguene, qui s'est montré intéressant à ses débuts, et d'autres. Les mauvais élèves occupent plutôt le compartiment offensif avec notamment Thomas Henry et Timothé Nkada, qui déçoivent. La direction du Standard a d'ailleurs déjà réagi en enregistrant son premier transfert du prochain mercato : Bruny Nsimba, qui arrive librement de Dender.

Bonne ou mauvaise pioche, les recrues du Standard peuvent, pour la plupart, être assez facilement classées dans l'une des deux catégories. Il est plus compliqué de se prononcer concernant Adnane Abid, qui a alterné entre des prestations presque fantomatiques et de superbes matchs, comme à Westerlo (un but et un assist), à Genk (une excellente montée et un but) ou à Louvain la semaine dernière, où il était notre homme du match malgré le doublé de Dennis Ayensa.

Le Standard et ses supporters doivent lui laisser du temps

Chez les supporters, plusieurs disent que malgré toute sa bonne volonté, le Verviétois de 22 ans n'a pas le niveau de la Jupiler Pro League. C'était vrai en début de saison, où l'ancien joueur du Patro Eisden n'avait pas le rythme, le physique ni l'intelligence de jeu de l'élite du football belge, et encore moins d'un club comme le Standard, qui cherche à retrouver le haut de tableau.

La donne a cependant changé depuis quelques semaines, et Adnane Abid lui-même le confirmait dans la zone mixte du King Power at Den Dreef : "J'ai beaucoup progressé depuis l'après-trêve hivernale", assurait-il. Et il a raison. Remis à niveau physiquement, adapté au rythme de la Jupiler Pro League et un peu plus expérimenté qu'il y a huit mois, Abid peut désormais laisser éclater ses qualités techniques qui sont, elles, largement dignes du Standard.

Le déplacement à Louvain l'a prouvé. Là où Rafiki Saïd cherche sans cesse à provoquer le long de son couloir, Abid a montré qu'il savait se montrer intéressant dans les combinaisons, dans les petits espaces, et que sa dernière passe pouvait avoir la précision que recherche l'attaque du Standard. Le Verviétois n'a pas encore convaincu tous ses supporters, mais en maintenant ce niveau de progression, il pourrait bien devenir une révélation en bord de Meuse la saison prochaine, après avoir vécu une première saison d'adaptation en Jupiler Pro League.

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