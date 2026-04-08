Un nouveau projet à Visé ? La tentative de rachat du matricule d'un club de D2 ACFF a du plomb dans l'aile

Un nouveau club basé à Visé ? L'idée a fait son chemin, défendue par Guy Thiry, mais fait face au refus de la commune.

Ancien président emblématique du CS Visé, puis de l’URSL, Guy Thiry veut faire revivre le stade de la Cité de L’Oie, victime du dépôt de bilan de l'URSL il y a un an. Et cela passe par la création d'un nouveau club.

L'idée était de racheter le matricule 172, celui du RSC Tilffois, club de D2 ACFF dont les installations sont souvent décrites comme un frein majeur à toute tentative de développement.

La Ville de Visé bloque le projet

Tilff n'a d'ailleurs pas obtenu sa licence en première instance. Un nouveau projet est présenté par Guy Thiry comme nécessaire pour la survie du matricule 172. Dans cette optique, un déplacement à Visé est réglementairement parlant possible : les terrains de Tilff et de Visé se situant dans un rayon de moins de trente kilomètres, la limite fixée par le réglement.

Mais cela ne sera pas pour tout de suite : comme le rapporte SudInfo, la Ville de Visé s'est opposée au projet, arguant qu'il n'apporterait aucune plus-value significative au regard de l'investissement.



Le noeud du problème réside notamment dans le fait que les installations sont communales. Sans stade hors de l'égide de la ville, difficile de faire valoir ses projets.