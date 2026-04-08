Le contrat était tentant : un autre cadre de l'Union pouvait rejoindre Anthony Moris en Arabie saoudite

Christian Burgess ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais il se sent comme un poisson dans l'eau à Bruxelles.

Fidèle parmi les fidèles, Christian Burgess en est à sa sixième saison à l'Union. Patron du vestiaire, il en est désormais le capitaine. Il arrive pourtant dans les dernières semaines de son contrat. L'été dernier, certains ont déjà tenté d'en profiter.

Le défenseur anglais pouvait notamment rejoindre l'Arabie saoudite, où un contrat plus qu'intéressant l'attendait. Mais si l'ancien de Portsmouth est encore au Parc Duden aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas donné suite.

Burgess ne voulait pas quitter Bruxelles

La perspective de passer de la D1B à la Ligue des Champions ? Cela a joué. Mais ce n'est pas tout : "Ma femme et moi avons estimé que ce n'était pas la bonne chose à faire pour notre famille à ce moment-là. Nous sommes si bien à Bruxelles, la ville où a grandi mon épouse", explique-t-il à La Dernière Heure.

Le couple est parfaitement intégré à Bruxelles, apprécie l'environnement, la vie culturelle et sociale que l'on peut y mener. Un facteur qui conforte Burgess dans son choix et qui l'aide d'autant plus à se sentir à sa place sur le terrain.

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Anthony Moris a opéré un choix différent, avant d'être rattrapé par la guerre au Moyen-Orient. Burgess comprend son départ : "Mon envie de rester ne veut pas dire que je regarde de haut ceux qui font le choix d'y aller".

