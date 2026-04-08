À la Coupe du Monde, puis au Club de Bruges ? Un international cité chez les Blauw & Zwart

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Teboho Mokoena sera l'un des piliers de l'équipe nationale d'Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2026. Ensuite, il recevra peut-être enfin l'opportunité de briller en Europe.

Teboho Mokoena (29 ans) est une véritable star en Afrique du Sud : le milieu de terrain des Mamelodi Sundowns n'a jamais connu d'autre championnat que le national, et porte les couleurs du plus grand club sud-africain depuis 2016.

Il est également un pilier des Bafana Bafana, avec 51 caps pour l'Afrique du Sud. Hugo Broos en fera certainement l'un des titulaires indiscutables de l'équipe qu'il dirigera dans un groupe A relevé en juin prochain. 

Une rumeur envoie Mokoena à Bruges 

Mais Mokoena, même s'il approche de la trentaine, n'a pas encore abandonné ses rêves d'Europe. Plusieurs médias sud-africains affirment ainsi que le milieu de terrain quittera Mamelodi Sundowns l'été prochain... et même qu'il pourrait rejoindre le Club de Bruges.

Une offre aurait été formulée pour le joueur, qui est encore sous contrat jusqu'en 2029 et est estimé à 2,5 millions d'euros sur Transfermarkt. Difficile à vérifier, cette rumeur peut surprendre, car le potentiel de plus-value du Sud-Africain est à peu près nul, et le risque est grand que le joueur de la saison 2022-2023 en Afrique du Sud n'ait pas le niveau pour le top européen.


Toujours est-il qu'au Mondial à venir, le monde pourra observer Teboho Mokoena, qui peut encore voir sa valeur grimper et se mettre en valeur en vue d'un premier transfert européen. L'Afrique du Sud affrontera le Mexique, la Corée du Sud et la Tchéquie. 

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