Ils avaient coûté plus de trois millions ensemble : deux anciens du Standard à la relance en Ouzbékistan

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Stipe Perica ne faisait pas l'unanimité au Standard. Il a en revanche réussi à soigner son entrée dans son nouveau club.

Au vu de la situation financière du Standard et du rendement du joueur à Sclessin, les 900 000 euros dépensés pour acheter Stipe Perica au Maccabi Tel Aviv se sont vite apparentés à de l'argent jeté par les fenêtres.

Auteur de quatre buts en bords de Meuse, il a rapidement perdu sa place de titulaire lors de sa première saison en Rouche. Lors de sa seconde, il n'a carrément plus débuté le moindre match de championnat.

L'Ouzbékistan comme nouvel horizon

La direction n'a finalement pas touché le moindre centime sur son transfert libre à Rijeka. Perica a ensuite transité par le Dinamo Bucarest. En février dernier, il a drastiquement changé d'horizon en signant au Neftchi Fergana, club de première division ouzbèke.

L'air de l'Ouzbékistan semble lui faire du bien : Perica en est à quatre buts sur ses quatre premiers matchs, de quoi aider son équipe à s'emparer de la première place du championnat. Et il n'est pas le seul ancien du Standard à se relancer dans la Superliga locale.


Aleksandar Boljević (acheté 2,20 millions par les Rouches en 2019) a également profité du mercato hivernal pour signer en Ouzbekistan, du côté du Sogdiana Jizzakh. Cela se passe toutefois un peu moins bien : le Monténégrin n'a pas encore su se montrer décisif, son équipe n'a pas gagné un match depuis son arrivée et est actuellement avant-dernière.

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