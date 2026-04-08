Parti du Standard dans l'anonymat, il prolonge son contrat en vraie star au pays

L'histoire de Soufiane Benjdida commence à ressembler à un conte de fées. Après un passage assez moyen au Standard, l'attaquant marocain est rentré au pays où il vient de décrocher une prolongation de contrat.

En juillet 2023, le Standard avait été chercher Soufiane Benjdida au Maroc. Alors qu'il n'avait pas encore 21 ans, l'attaquant en était à sa troisième saison avec le Raja Casablanca. Sa première saison en Belgique s'est soldée par six buts avec le SL 16, attirant l'attention d'Ivan Leko.

Le Croate a donc intégré Benjdida à l'équipe A, le titularisant notamment à 6 reprises en début d'exercice 2024-2025. Mais le Marocain va retomber dans l'anonymat et ne disputera au final que 18 matchs (3 buts) avec les Rouches. Il sera même prêté au RWDM en seconde partie de saison.

Soufiane Benjdida prolonge

L'été dernier, Benjdida rentre au pays et signe au MAS Fès... où il casse véritablement la baraque. Cette saison, l'attaquant marocain compte 13 buts en 14 matchs et est l'une des sensations de Botola Pro, le championnat local.

Cet hiver, il avait même été cité sur le départ : le KV Malines, pour ne citer qu'un club belge, avait formulé une offre, selon les informations d'Africafoot. Et le MAS Fès a donc réagi, prolongeant le contrat de son buteur.



Soufiane Benjdida est désormais lié à Fès jusqu'en 2030, de quoi verrouiller son avenir - ou au moins assurer à son club un beau montant en cas de transfert. Et après tout, en tant que meilleur buteur du championnat local, l'ex-Rouche pourrait même rêver à une sélection en équipe nationale par Mohamed Ouahbi...