Bruny Nsimba finalement au Cercle alors qu'il a signé au Standard ? L'erreur qui a pris tout le monde de court

Bruny Nsimba rejoindra le Standard en fin de saison. Pourtant, un article du Nieuwsblad a semé la confusion ce matin.

Il y a deux semaines, le Standard annonçait officiellement l'arrivée de Bruny Nsimba pour les trois prochaines saisons. Une annonce au nez et à la barbe du Cercle de Bruges, qui convoitait également l'attaquant de Dender.

Ce matin, plusieurs supporters rouches ont recraché leur café en ouvrant un article du Nieuwsblad. Dans ce dernier, on lisait que malgré l'annonce officielle et le contrat signé, le joueur s'était rétracté et avait finalement donné sa préférence aux Brugeois.

Vent de panique autour de Bruny Nsimba

Un coup de théâtre assez inimaginable après avoir vu le joueur poser sous ses nouvelles couleurs et parapher son contrat. Comment pouvait-il revenir dessus avec toute la valeur contraignante d'une signature ?

La réponse est forcément assez inattendue. Nsimba n'est en réalité jamais revenu sur l'accord trouvé avec le Standard, il sera bien Rouche cet été. La raison de cette intox ? Un poisson d'avril mal programmé du Nieuwsblad, tombé un mercredi trop tard, une semaine après le premier avril.



L'article est désormais introuvable sur le site du Nieuwblad, conscient de son erreur de programmation. Une erreur qui a tout de même valu un recoupement de l'information auprès du Standard et du Cercle, les premiers surpris de cette annonce tombée de nulle part. Bruny Nsimba en rigolera certainement au moment de ses débuts en Rouche.