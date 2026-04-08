Romelu Lukaku n'est pas le seul sur le départ à Naples

Romelu Lukaku n'est pas le seul sur le départ à Naples
Photo: © photonews
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Sauf surprise, Romelu Lukaku ne sera plus un joueur du Napoli la saison prochaine. Mais c'est toute une page qui devrait se tourner car Antonio Conte pourrait également partir.

On ne voit pas comment Romelu Lukaku pourrait rester à Naples au-delà de la saison en cours. La relation entre le club et l'attaquant belge semble irrémédiablement endommagée, alors que Lukaku continue sa revalidation en Belgique contre l'avis du Napoli.

Même si la direction napolitaine accepte de le réintégrer dans le noyau en vue de la fin de saison, un départ l'été prochain paraît inévitable. Les supporters du RSC Anderlecht rêveront d'un retour, mais on imagine assez bien Lukaku s'offrir une pige lucrative avant la fin de parcours tant attendue au bercail.

Conte de retour à la tête de la Squadra Azzurra ? 

Quoi qu'il en soit, il ne devrait pas être le seul à partir. En effet, selon la Gazzetta dello sport, Antonio Conte devrait lui aussi quitter Naples en fin de saison. Aurelio De Laurentiis avait d'ores et déjà fait savoir qu'il laisserait son entraîneur s'en aller si c'était la sélection italienne qui venait frapper à la porte.

Et c'est bel et bien le cas : l'Italie, qui a vécu un séisme en manquant la qualification pour la Coupe du Monde 2026 pour la troisième fois d'affilée, va devoir repartir de zéro et aurait fait d'Antonio Conte sa priorité. Ce dernier est très tenté, après avoir fait du très bon travail de 2014 à 2016. 


 La relation quasi-filiale entre Antonio Conte et Romelu Lukaku fait qu'un départ du coach italien pourrait bien être un argument de plus pour un transfert du Belge l'été prochain. 

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