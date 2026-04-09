Analyse Pourquoi le Club de Bruges fonce pour prolonger Vanaken, pendant qu'Anderlecht hésite pour Hazard

Pourquoi le Club de Bruges fonce pour prolonger Vanaken, pendant qu'Anderlecht hésite pour Hazard
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Le contraste est frappant : Bruges n'a pas hésité une seconde à offrir un nouveau contrat à Hans Vanaken, tandis qu'Anderlecht tergiverse à l'idée de prolonger Thorgan Hazard pour deux saisons. Pourtant, les deux joueurs ont un âge assez proche et continuent tous deux à se montrer décisifs.

La principale différence réside dans l’historique et le statut au sein du club. Hans Vanaken est depuis plus de dix ans la pièce maîtresse du Club de Bruges : il dicte toujours le tempo, la créativité et l’efficacité du jeu. Son influence dépasse largement les statistiques : il est le système.

La blessure pèse dans le cas d’Hazard

Thorgan Hazard affiche également de solides chiffres à Anderlecht, 21 buts et 21 passes décisives en 89 matchs, mais ne dispose pas du même vécu au club. Arrivé il y a trois saisons à Bruxelles, il n’a pas encore pu s’imposer avec la même constance que Vanaken à Bruges.

À cela s’ajoute la question physique. Hazard revient d’une lourde blessure au genou, ce qui suscite inévitablement des doutes quant à un contrat longue durée. Vanaken, lui, fait preuve d’une régularité impressionnante depuis des années et semble quasiment épargné par les pépins physiques malgré son énorme temps de jeu.

Sur le plan sportif, le contexte diffère également. Le Club de Bruges évolue presque chaque saison au plus haut niveau européen, souvent en Ligue des champions, où Vanaken continue de démontrer son importance. Cette constance au sommet justifie les investissements dans des cadres expérimentés.

À Anderlecht, la situation est plus instable. Les performances sont irrégulières et l’équipe est encore en reconstruction. Dans ce contexte, il est plus difficile d’offrir des garanties à long terme à des joueurs plus âgés, aussi importants soient-ils.

Lire aussi… Hans Vanaken fait déjà une déclaration claire sur son avenir : "Ca, jamais"

L’aspect financier

L’aspect financier entre aussi en ligne de compte. Grâce à ses revenus européens et à ses ventes de joueurs, le Club de Bruges peut se permettre de maintenir un salaire élevé pour Vanaken. Anderlecht, en revanche, sort d’une période de restrictions et doit encore gérer sa masse salariale avec prudence.

C’est pourquoi le club bruxellois privilégie une autre approche : un contrat d’un an pour Thorgan Hazard, à des conditions revues à la baisse, avec une option pour une saison supplémentaire. Mais pour le joueur, la stabilité reste essentielle, surtout après sa blessure, ce qui complique les négociations.

Enfin, la stabilité structurelle joue aussi un rôle. Le Club de Bruges bénéficie depuis plusieurs années d’une organisation claire et d’une vision sportive définie, tandis qu’Anderlecht évolue actuellement sans directeur technique et avec de nombreuses incertitudes pour la saison prochaine. Dans ce contexte, la prudence s’impose, ce qui explique pourquoi deux situations pourtant similaires aboutissent à des choix très différents.

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